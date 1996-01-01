За такой дебют не стыдно

В минувшую субботу владивостокский "Луч-Энергия" кубковой игрой в Москве против "Спартака" открыл очередной футбольный сезон. И несмотря на поражение с минимальным счетом 1:0 (на 6-й минуте отличился аргентинец КАВЕНАГИ), может занести себе этот поединок в актив.

"Матч лишний раз подтвердил простую истину: чтобы побеждать, надо забивать. А мы упустили отличные моменты. Показалось, что в первые 20 минут у нас присутствовало волнение, из-за чего пропустили совсем необязательный гол. Но у нашей команды было достаточно возможностей вытащить игру", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер желто-синих Сергей ПАВЛОВ. К отличным моментам следует отнести необъяснимый промах ОСПЕШИНСКОГО после фланговой передачи АСТАФЬЕВА на 10-й минуте.