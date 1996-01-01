"Амур", даешь повышение в классе?!

Второй год "Амур" - вне высшего хоккейного общества России. Сможет ли он в этом сезоне вернуться в Суперлигу? Этот вопрос сегодня волнует каждого, кто во время хоккейных матчей присутствует на трибунах "Платинум Арены". К сожалению, не очень стабильно выступают дальневосточные хоккеисты в последнее время. И на это есть свои вполне объяснимые причины.

Вспомним начало лета 2005 года. Межсезонье. Время, когда в хоккейном хозяйстве период селекционной работы и подписание игроками новых контрактов со своими клубами. Хоккейный клуб "Амур", к сожалению, это время упустил. Уж слишком долго нынешний хозяин "Амур", компания "Россуголь", размышляла, покупать им флагман хоккея с шайбой на Дальнем Востоке, или нет.

Время шло, а с хоккеистами никто не спешил вести обстоятельный конкретный разговор о подписании контрактов. В результате многие ведущие игроки, не пожелавшие остаться у "разбитого корыта", из двух зол выбрали меньшее и перебрались в другие клубы, благо предложений было хоть отбавляй.

Сегодня многие склоняются к следующему. Стоило "Амуру" сохранить прошлогодний состав игроков процентов на восемьдесят и усилить несколько позиций, дверцы Суперлиги наверняка открылись бы в этом году. А так команде, несмотря на ее возросшие финансовые возможности, пришлось доукомплектовываться, когда выбор исполнителей был уже скуден.

Поэтому оптимальный прогноз сводится к тому, что нынешний "Амур" может рассчитывать лишь на попадание в этом году в полуфинал плей-офф. Вместо команды-лидера мы сегодня фактически имеем два "клуба-клона": середняков Высшей лиги команду "Амур" и барнаульский "Мотор", в который и перебралась большая часть "хабаровской диаспоры" хоккеистов во главе с многолетним тренером "Амура-2" и "Голден Амура" Юрием КАЧАЛОВЫМ. Барнаульские болельщики, конечно, говорят нам большое спасибо, но хабаровчанам от жтого не легче.

Нисколько не сомневаюсь в профессиональном подходе к делу нынешнего главного тренера "Амура" Андрея СИДОРЕНКО и его подопечных. Ведь есть немало положительных моментов в игре хабаровчан. У команды на сегодняшний день в Восточной зоне меньше всех пропущенных шайб - до игр с "Мотором" 51 в 40 проведенных матчах. Страж ворот дальневосточников Виталий ЕВДОКИМОВ в этом сезоне в двенадцати играх оставлял свои ворота "сухими" - согласитесь, это отличный показатель "непробиваемости".

Но если игру в обороне Андрею Сидоренко еще удалось наладить, то добиться от команды красивой комбинационной игры в атаке, от которой еще в прошлом сезоне у хабаровских болельщиков захватывало дух, пока не получается. Острых комбинаций, ставящих в тупик соперника, по пальцам можно пересчитать. Есть вопросы и к реализации голевых моментов и психологической устойчивости хоккеистов. Так пошло, что первые игры в двухматчевых противостояниях "Амур" проводит с большим энтузиазмом, чем вторые.

Но Москва, как известно, не сразу строилась. Считаю, что Андрею Сидоренко, несмотря на результат, который в итоге покажет "Амур" в плей-офф чемпионата, необходимо продлить кредит доверия, как минимум, до середины следующего первенства. Ведь чехарда с тренерами в большинстве случаев ни к чему хорошему не приводит. Нынешнему главному тренеру надо дать возможность подготовить команду к следующему сезону.

Шанс у хабаровчан пройти в Суперлигу есть, но пока минимальный. Повысится ли он, будет зависеть от того, успешно ли "Амур" проведет третью дозаявочную кампанию. По крайней мере, руководство клуба заявляет, что она будет многообещающей.

Не исключен и такой вариант, что "Амур", не попав в финал плей-офф Высшей лиги, все- таки пополнит ряды Суперлиги. Для этого хабаровчанам нужно обязательно брать бронзовые медали первенства. Дело в том, что, как показал этот сезон, никто из клубов Суперлиги не застрахован от финансовых трудностей, как это было с чемпионом прошлого года московским "Динамо": игроки три месяца не получали зарплату. Поэтому нельзя напрочь исключать ситуацию, когда один из представителей элиты российского хоккея по финансовым соображениям может отказаться от участия в будущем чемпионате. И тогда эту вакансию может заполнить третий призер Высшей лиги.