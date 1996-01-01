Владивосток оступился в Хабаровске

Сенсацией завершился XV зональный открытый турнир по боулингу между городами Дальнего Востока, проходивший в минувшие выходные в Хабаровске, - впервые в истории региональных междособойчиков пьедестал почета остался без владивостокских боулеров. Отчасти провал сильнейшей школы Дальнего Востока скрасил первый серьезный успех Эрнеста САЛИХОВА, занявшего четвертое место.

Как рассказал "ЗР" президент Приморской федерации спортивного боулинга Сергей КУРАШКИН, на турнир в боулинг-центре "Абриколь" заявились 36 боулеров из Владивостока, Находки, Большого Камня, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Петропавловск-Камчатского и Хабаровска. Как уже стало традицией, самый внушительный десант высадился из Приморья - 13 человек.

"Чем больше турниров мы проводим, тем неожиданнее итоги. Это свидетельствует о выравнивании мастерства, что не может не радовать. Сегодня на Дальнем Востоке может "выстрелить" каждый. Подтверждение тому - успех нашего Эрнеста Салихова, сумевшего пробиться в финальную часть соревнований", - сказал Сергей Курашкин.

На этот раз осечкой фаворитов - владивостокцев Сергея БАКШИНА (остановился в шаге от финала на 5-й позиции) и Александра МАМОШИНА (лишь 9-е место) - воспользовались хозяева дорожек. Первое место досталось Дмитрию КОЛОМЕЙЦУ, в финале против сахалинца Юрия СУВОРОВА, показавшего гроссмейстерский результат - 235 и 279 очков соответственно. Что касается приморцев, то они реабилитировались в командном турнире, причем команда клуба "Стэлс" показала абсолютно лучший результат за всю историю таких соревнований - 199 очков в среднем за партию! За команду-победительницу выступали Сергей Бакшин, Александр Мамошин, Альберт ФАЗУЛЛИН и Александр ХЕ.