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"Спартак-Приморье" выбирается из ямы
"Спартак-Приморье" - ЦСКА-ВВС (Самара) 69:57 (17:12, 18:16, 20:24, 14:5). "С-П": ДИН (24), НАГИС (15), СЕПЕЛЕВ (14). ЦСКА-ВВС: УЛЬЯНКО (13), ШАБАЛКИН (11).
Игра во многом была определяющей как для хозяев, попавших в психологическую "яму" после шести поражений кряду, так и для гостей во главе с олимпийским чемпионом Сеула Валерием ТИХОНЕНКО. В заявке "летчиков" отсутствовал лучший снайпер КОМАРОВСКИЙ, "обувшийся" в гипс после игры в Новосибирске. Красно-белые в свою очередь остались без помощи американского центрового Торрея БРЕГГЗА, чей дебют не состоялся из-за отсутствия открепительного письма из Америки.
Хозяева начали игру в экспериментальном составе - ДИН, МИНИЧ, СЕПЕЛЕВ, НАГИС и СУХОРУКОВ. И это принесло свои плоды - к финишу первой четверти спартаковцы вели 5 очков - 17:12, к исходу второй четверти прибавили еще 2 - 35:28. Солировал, как и следовало ожидать, Дин. Однако сломить "летчиков" одним ударом оказалось не так уж и просто. После большого перерыва волжанам вроде бы удалось переломить ход борьбы: третья четверть осталась за ними - 24:20. И все же настрой спартаковцев оказался выше. Трехминутный отрезок в заключительной четверти гости проиграли со счетом 0:5, после чего их игра разладилась окончательно и бесповоротно. Главный тренер ЦСКА-ВВС Валерий Тихоненко:
- Во-первых, хочу поздравить команду соперников с победой. Знаю, вам действительно очень сложно играть из-за переездов и климатических условий. Но страна у нас большая, и никуда от этого не денешься. Команда во Владивостоке должна быть и играть, наверное, в Суперлиге А. Что касается игры, то прогресс у нас уже есть, даже в сравнении с позавчерашним матчем в Новосибирске. Немножко нас сковывает нападение. Конечно, забивая 4 очка за тайм, выиграть очень тяжело.
Но время для работы у нас есть, и мы будем работать. Сегодня перерыв пошел нам на пользу - мы разобрали моменты, когда удачно действовали Дин и Сепелев. Нужно было их остановить, и, если говорить о защите, мы это сделали. Выровняли игру, но... Не хватило снайперских качеств. Претензии у меня только к себе. У игроков что-то получается, что-то нет. Сказать, что кто-то не хотел или не мог играть, я такого никогда не скажу. Делать скидку на перелет и акклиматизацию - это уже второстепенно. Если мы играем здесь - значит, должны играть.
Главный тренер "Спартака-Приморье" Слободан Николич:
- Сложно играть, когда в матче нужна только победа. Конечно, нашу задачу облегчило отсутствие в составе гостей снайпера Комаровского. Что касается Дина, то его, безусловно, встряхнул приезд комрада (Бреггза). И сразу же на тренировке я увидел другого Дина.
Следующий матч "Спартак-Приморье" проводит 22 февраля в Новосибирске против местного "Сибирьтелекома".
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