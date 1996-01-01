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Хоккей. Плей-офф все ближе

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Амур" - "Металлург" - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Голы: 1:0 - СТЕПАНОВ (ТАРАСОВ), 22:15 (бол.). 2:0 - ЦЫБУК (АРТЮШИН, ЛЕОНОВ), 24:30. 2:1 - ВЫХОДИЛ (АНТОНОВ, ПРОХАЗКА), 31:13. 3:1 - ЛЕОНОВ (ЦЫБУК (ЯЧМЕНЕВ), 47:28 (бол.).

"Амур" - "Металлург" - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) Голы: 1:0 - УЧАЙКИН (ТАРАСОВ), 19:48. 2:0 - АРТЮШИН (СТЕПАНОВ, ЛЕОНОВ), 26:48.

Упорные поединки с неплохим уровнем игры "украсились" потасовками на льду. Всему виной неприятный инцидент, произошедший с Денисом Ячменевым. В пылу борьбы он в первом периоде наткнулся на клюшку легионера гостей по фамилии ВЫХОДИЛ и чуть не разорвал рот.

В ответ в третьем периоде защитник "Амура" Алексей АЛЕКСЕЕВ так припечатал одного "металлурга" к борту, что лед окропился каплями крови.

Внес свою лепту в создание напряженной атмосферы матча и главный арбитр МЕНЬШИХ из Северска. Раздав соперникам в первой игре 54 минуты штрафного времени, он, как выяснилось на следующий день, лишь "размялся". Упустив нить игры из рук, судья принял ряд непонятных решений, и хоккеисты обеих команд при малейшей возможности с удовольствием мутузили друг друга, дважды подравшись "стенка на стенку".

А теперь взглянем на таблицу. "Амур" опережает "Мечел" по потерянным очкам, и по идее имеет неплохие шансы на второе место на "Востоке". Однако оставшиеся матчи легкими не назовешь. Две битвы в Барнауле предстоят нынешним хабаровчанам с экс-хабаровчанами, и тут вряд ли стоит рассчитывать на победу. Плюс к этому под занавес группового турнира придется "умирать на льду" против "Казцинка", "умывшего" нас в Хабаровске, и "Казахмыса", дважды обыгравшего "Амур" в начале сезона.

Да, мы забыли еще и несыгранные встречи с орским "Южным Уралом". Хоть это и не соперник вовсе, но лишняя нагрузка перед плей-офф не нужна в принципе. В календаре есть два "окна" - девять дней с 8 по 17 февраля и десять дней с 22 февраля по 4 марта. Даты поединков еще не определены, но что-то подсказывает, что матчи состоятся на стыке месяцев.

А прогноз на концовку сезона болельщики могут дать сами. Если "Амур" не дрогнет и станет вторым на "Востоке", то наш потолок - полуфинал с "Крыльями Советов", если - третьим, то, возможно, четвертьфинал еще с одной из команд лидирующей группы станет последним матчем "Амура". Впрочем, не будем спешить с прогнозами, ведь стартовала третья дозаявка. Как заверяют наши источники, приехавший Сергей КУЗНЕЦОВ - первая ласточка, усиление "Амура" будет доселе невиданным.

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