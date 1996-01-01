1,5 млн долларов на футбол

Во вторник ОАО "Дальсвязь" подписало соглашение об оказании спонсорской помощи НП "ФК "Луч-Энергия" сроком на один год. Это самый крупный спонсорский контракт в истории спортивной жизни Приморского края.

Обе стороны уверены, что сотрудничество будет взаимовыгодным.

"Это очень важное событие для Приморского края. Абсолютно новый уровень работы партнерских отношений футбольного клуба и бизнеса. И мне очень приятно, что первой навстречу клубу пошла одна из самых передовых компаний Дальнего Востока. Подчеркну, мы удовлетворены этим соглашением", - заявил перед подписанием договора председатель правления клуба "Луч-Энергия", первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО.

По словам генерального директора "Дальсвязи" Антона Алексеева, компания считает сотрудничество взаимовыгодным: "Луч-Энергия" добился достаточно больших результатов. Надеюсь, за этот клуб будут болеть не только Владивосток и Приморье, но и весь Дальний Восток. "Дальсвязь" - оператор связи на всей территории региона, поэтому мы нашли такую синергию, которую получит как спорт, так и наш бизнес. Для нас это проект коммерческий, и мы намерены активно использовать преимущества спонсорского пакета в рекламной деятельности, в частности активного продвижения на рынок новых видов услуг связи".

После подписания договора Александр Костенко вручил генеральному директору "Дальсвязи" новую клубную футболку (в премьер-лиге желто-синие будут выступать в форме Nike) с фамилией "Алексеев" и номером 4232 (по телефонному коду Приморья). Кстати, гендиректор "Дальсвязи", как коренной петербуржец, является давним поклонником "Зенита". По его словам, название "Луч-Энергия" и футболисты в дальнейшем будут использоваться в рекламных промоакциях "Дальсвязи".

После официальной части Александр Костенко ответил на вопросы "ЗР".

- Каковы финансовые параметры соглашения?

- Я бы сейчас не оценивал конкретный договор. Любое рекламное место имеет свою стоимость. Решением правления клуба оговорены параметры подобных соглашений - порядка $1,5 млн. В данном соглашении варианты взаимодействия несколько шире.

- Означает ли подписание соглашения с "Дальсвязью" окончание формирования спонсорского пакета клуба на этот сезон?

- Нет, конечно. Мы активно работаем в этом направлении в связи с тем, что есть ряд существенных изменений в деятельности как клуба, так и по тем задачам, которые стоят перед нами. Ведь это не только команда и результат. Речь идет и о дубле, в котором у нас сегодня 15 мальчишек, и все они приморцы. Это очень важно - это позиция клуба. Кроме того, у нас есть детская школа - это еще 80 приморских мальчишек. Для этого, конечно, нужно расширять собственную базу. В перспективе нас интересует создание в Приморье спортивного интерната, и, может быть, не только для футбола.

- Я думаю, что в начале дубль будет играть на стадионе "Юность". Регламент позволяет начинать сезон на искусственном поле. Для этого там будет установлено 800 пластиковых сидений. В перспективе, возможно, игры будут проходить либо в Артеме, либо в Уссурийске, но при условии, что стадионы этих городов будут приведены в соответствие с требованиями соревнований. Желание у глав этих муниципальных образований есть.

- Как будет решаться проблема авиаперелетов?

- Мы считаем, что заключать отдельное чартерное соглашение нет смысла. Нужно учитывать, что в столице прописаны 7 из 16 команд премьер-лиги, поэтому команда будет летать рейсовым самолетом до Москвы, а дальше, как и в прошлом сезоне, решаем по обстоятельствам, в том числе и с использованием чартеров.

- В какой стадии решение вопроса со стадионом?

- На сегодняшний момент мы не имеем окончательного договора на аренду "Динамо". Но это не значит, что работа в этом направлении не ведется. В принципе, согласие о том, что мы будем арендовать стадион на год, уже есть. В этой части, я думаю, мы договоримся (с руководством "Динамо". - Прим. авт.). Что касается работ по приведению стадиона к нормам РФС, то такая договоренность уже есть. Надеюсь, что мы уложимся в отведенные нам сроки. Хотя, подчеркну, в силу разногласий по ряду позиций договора на руках у нас нет. Сегодня мы также ведем ремонт базы "Луча" и по заданию губернатора приготовили проект на строительство нового здания.

- Насколько верна информация, что кубковый матч со "Спартаком" "Луч" проведет на выезде?

- Многие команды не будут проводить кубковые поединки на своих полях, взять те же "Рубин", "Шинник" или "Томь". Они уходят на юг, чтобы не загубить свои поля в начале сезоне. Для Владивостока это тем более актуально - природу не обманешь. Скорее всего, со "Спартаком" сыграем в Москве.