Губернатор поддержал баскетболистов

На прошлой неделе тренировку баскетбольной команды "Спартак-Приморье" посетил губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, поддержав красно-белых накануне важных домашних игр с "Урал-Грейтом" и СКА-ВВС.

Несмотря на затянувшуюся серию поражений, губернатор выразил надежду, что команда все-таки сможет решить задачу выхода в плей-офф. Увы, но "Урал-Грейту" подопечные Слободана НИКОЛИЧА уступили - 71:76. Это уже шестое подряд поражение красно-белых.