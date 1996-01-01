Спидвей. Наши снова в Польше

Спустя 10 лет приморские мастера спидвея вновь заняли место в элите мирового спидвея.

Как сообщил гонщик команды "Восток" Максим КАРАЙЧЕНЦЕВ, он подписал контракт с польским клубом "Кросно", который выступает в первой польской лиге. Первая гонка состоится 9 апреля.

В истории приморского спидвея Карайченцев стал вторым гонщиком из Владивостока, который сумел пробиться в команды польского чемпионата, считающегося одним из сильнейших в мире. Ранее в польской Пиле и Торуне выступал Григорий Харченко, ставший теперь главным тренером команды "Приморье".