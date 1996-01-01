Футбол. Был нападающим - стал тренером

Вторым тренером находкинского "Океана" назначен Олег Кокарев.

Как сообщил пресс-атташе ФК "Океана" Юрий НЕЧИПОРЕНКО, нападающий Кокарев выступал в команде с 1990 по 1993 год и провел 146 матчей, забив при этом 34 мяча.

Сейчас футболисты находкинского "Океана" продолжают первый этап подготовки к сезону-2006. Он проходит в Находке на искусственном газоне стадиона "Водник" и продлится до 4 февраля. Затем подопечные Олега Гарина отправятся в город Крымск Краснодарского края, где проведут первый выездной сбор.