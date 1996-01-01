Баскетбол. Спортсмен из Приморья выступит на чемпионате Европы

Сорокалетний мастер спорта из приморского города Артема Виталий КИСЕЛЕВ включен в состав сборной команды России по баскетболу, которая готовится к поездке в Германию на чемпионат Европы среди ветеранов.

Вместе с приморцем на площадке будут играть Максим КРОПАЧЕВ, известный по выступлению за столичный ЦСКА, бывший московский динамовец Сергей ИВАНОВ и другие популярные в прошлом баскетболисты. Россияне выступят в возрастной категории 40-45 лет. Европейский чемпионат начнется в середине февраля.