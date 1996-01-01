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Вместо "Динамо" - "Лужники"
"Луч-Энергия", находящийся на сборе в Ларнаке (Кипр), cегодня планирует провести контрольный поединок с серебряным призером прошлогоднего чемпионата Эстонии таллиннской "Левадией", вице-президентом которой с ноября прошлого года работает небезызвестный Валерий ОВЧИННИКОВ по прозвищу Борман.
Во вторник желто-синие планировали сыграть с сербским клубом "Хайдук" из Кулы (идет на 7-м месте в чемпионате Сербии и Черногории. - Прим. авт.). Как сообщает "Спорт-Экспресс", на разминке перед игрой основной голкипер хорватской команды получил тяжелую травму. Руководство и футболисты "Хайдука" были в шоке от произошедшего и отказались от проведения матча. Приморцам пришлось проводить двустороннюю игру.
Первым экзаменатором на сборе в Ларнаке для подопечных Сергея ПАВЛОВА стал бухарестский "Стяуа". В прошлом году здесь же на Кипре приморцы встречались с румынами и уступили со счетом 0:1. Как сообщает официальный сайт "Луча-Энергия", на сей раз, ближе к победе была наша команда: уже на 5-й минуте матча двухходовка ИВАНОВ - ЧЕРКЕС закончилась неберущимся ударом полузащитника с лета - 1:0. На 9-й минуте футболисты "Стяуа" получили право на угловой, после рикошета мяч отскочил точно на ногу румынскому игроку - 1:1. Еще через две минуты находящийся на просмотре РОМАНОВ мог вывести "Луч" вперед, но его удар со штрафного голкипер парировал. В середине первого тайма отличный момент создал себе АСТАФЬЕВ. Оставив не у дел двоих соперников форвард желто-синих пробил точно в угол, но вновь на высоте оказался вратарь. Своего желто-синие добились на 45-й минуте - Иванов нанес удар, а на добивании удачно сыграл Руслан АДЖИНДЖАЛ - 2:1. Во втором тайме Астафьев не реализовал пенальти. Румыны ушли от поражения на последней минуте, реализовав штрафной - ничья 2:2. "Луч-Энергия" выступал в таком составе: ГЕРУС, Романов, ЛОБОВ, ШЕШУКОВ, Черкес, Р.Аджинджал, Б.АДЖИНДЖАЛ, ИВАНОВ, Д.А.СМИРНОВ, Астафьев, ОСПЕШИНСКИЙ. На замену выходили: АРХИПОВ, Д.Н.СМИРНОВ, АВРАМОВ, МИНИБАЕВ, МАКАРОВ, ОЛИВЕЙРА, КУЗНЕЦОВ, МОВСЕСЬЯН.
Главный тренер "Луча-Энергия" Сергей Павлов после матча с румынским клубом в интервью "Спорт-Экспресс" отметил, что в целом доволен игрой своей команды. "Игра со Стяуа" получилась совсем не товарищеской, по всему полю шла жесткая борьба, порой даже жестокая. Похоже, что румыны уже мысленно были 15 февраля, когда в 1/16 финала Кубка УЕФА будут играть с голландским "Херенвеном". Тем не менее мои ребята не стушевались, ни в чем не уступая грозному сопернику. А по голевым моментам мы даже превзошли румынскую команду. Жаль, что не использовали ряд стопроцентных моментов и не реализовали пенальти. Футболисты, вышедшие на замену, потеряли некоторую концентрацию в конце встречи, пропустив обидный гол со штрафного удара на последней минуте".
Первый официальный матч сезона - 4 марта на Кубок России с московским "Спартаком" - желто-синие проведут в Москве, ориентировочно в Лужниках. Кстати, этот поединок из-за перебора желтых карточек пропустит основной вратарь красно-белых поляк КОВАЛЕВСКИ.
Тем временем во Владивостоке начались работы по приведению стадиона "Динамо" в соответствие с требованиями премьер-лиги. Напомним, что комиссия РФС по лицензированию клубов в ноябре прошлого года высказала ряд серьезных претензий к "Динамо". Руководители "Луча-Энергии" должно было устранить большую часть недочетов к 25 января, когда РФС планировала провести повторную инспекцию. "Работы на "Динамо" уже ведутся. Клуб делает все возможное, чтобы болельщики видели свою команду не в телевизионной записи", - заявил "ЗР" пресс-атташе "Луча" Олег КОТОВ.
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