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Колония питерских в "Луче" получила пополнение
"Луч-Энергия", проводящий второй зарубежный сбор на Кипре, в субботу планирует провести спарринг с румынской "Стяуа". Еще два матча запланированы на 31 января и 1 февраля.
В распоряжении главного тренера "Луча-Энергия" Сергея ПАВЛОВА находятся 26 футболистов: вратари - ГЕРУС, КОРОЛЕВ, ТУМИЛОВИЧ; защитники - ЛОБОВ, ЧЕРКЕС, ДАВЫДОВ, ШЕШУКОВ, РОМАНОВ, Д.Н. СМИРНОВ,АВРАМОВ, МИНИБАЕВ; полузащитники ОЛИВЕЙРА, ИВАНОВ, БЕКЕТОВ, АРХИПОВ, РЕЗНИКОВ, КУЗНЕЦОВ, Д.А.СМИРНОВ, Б.АДЖИНДЖАЛ, Р.АДЖИНДЖАЛ, МАКАРОВ; нападающие - АСТАФЬЕВ, ТИХОНОВЕЦКИЙ, ПЕТУХОВ, МОВСЕСЬЯН и ОСПЕШИНСКИЙ
Обращает внимание появление в стане желто-синих двух игроков "Зенита-2" - 18-летнего защитника Максима Аврамова и 19-летнего полузащитника Кирилла Макарова. Шансы перспективных игроков оказаться в "Луче" довольно высоки, ведь их агентом выступает Павел АНДРЕЕВ, благодаря которому во Владивостоке в свое время оказался Сергей КУЗНЕЦОВ, в начале этого года перебравшийся из "Динамо" в "Локомотив". По информации питерских фанатов, Аврамовым в прошлом году интересовались "Спартак" и киевское "Динамо", а Макаров - чуть ли не второй АРШАВИН, что по манере игры, что внешне. Только не блондин, а шатен.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", тренерский штаб "Луча-Энергии" отказался от услуг ЛОЗИНСКОГО ("Закарпатье"), ГАЦКАНА("Спартак" Чб) и НИКОЛАЕВА ("Москва"). Покинули расположение приморцев прошлогодние лидеры - капитан команды Владимир КАЗАКОВ и Зураб ЦИКЛАУРИ, которые не смогли договориться с руководством клуба по вопросу личного контракта.
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