Даешь еще Максимку!

Хабаровская "СКА-Энергия", находящаяся на сборах в Турции, провела еще два контрольных матча. Подопечные Сергея ГОРЛУКОВИЧА сыграли вничью - 0:0 - с дублем московского "Динамо" и проиграли дублю ФК "Москва" - 0:2.

Оба мяча влетели в ворота дальневосточников в первом тайме. После перерыва у армейцев был шанс переломить ход встречи, однако Александр ШМОНИН не реализовал пенальти. Сейчас на просмотре в команде большая группа футболистов. Среди них есть и поигравшие за сборные Болгарии, Австрии и ЮАР. Но выделяется поджарый 20-летний нападающий из Ганы Беннард Яо КУМОРДЗИ. Кстати, другой африканец Макдональд МУКАНСИ, радовавший местных болельщиков в прошлом сезоне, уже перезаключил контракт со "СКА-Энергией" на более выгодных условиях.