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Бронза на памятник

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровские болельщики в трансе: результаты последних матчей наших команд если не ставят крест на амбициях местных хоккейных клубов, то делают предсезонные задачи невыполнимыми. Но если перед "Амуром" задача выйти в хоккейную суперлигу была открыто поставлена самим губернатором края, и двух мнений здесь быть не может, то руководство "мячевого" "СКА-Нефтяника" после прошлогоднего "бронзового" успеха не стало выдавать желаемое в эфир, ограничившись пресловутым "играть на победу в каждом матче".

Однако усиление "нефтяных" супернападающим Иваном МАКСИМОВЫМ, защитником "Водинка" Николаем ЯРОВИЧЕМ, вратарем "Старта" Вячеславом РЯБОВЫМ и в то же время расставание с Константином ЕРЕМЕНКО и Сергеем РОГУЛЕВЫМ явно говорило о том, что руководство клуба сожгло мосты, а цель лишь одна - вперед и вверх. СУДАКОВ и Ко еще в прошлом году были готовы на все или почти все, чтобы выиграть хотя бы один матч в полуфинале у "Водника". Это наглядно показал и "трансформаторный скандал", и переговоры директора СУДАКОВА с судьей ТАРАКАНОВЫМ "с целью воздействия на исход матча". Словом, амбиций у руководства ПХК "СКА-Нефтяник" и было "выше крыши", а с новым составом они могли только возрасти. Вот только для почти гарантированного выхода в финал чемпионата (серебряные медали) и сражения с сильнейшим на сегодняшний день - московским "Динамо" необходимо выигрывать зональный турнир. В этом году - снова не удалось. После безвольного, по мнению очевидцев, и неприличного по счету (6:2) гостевого поражения от "Кузбасса" кемеровчане теперь обходят хабаровчан на одно очко и в оставшихся матчах (стоит ли сомневаться?) преимущество это сохранят.

Здесь иной болельщик может воскликнуть, мол, ну и что, ведь в этом году "СКА-Нефтяник" уже обыгрывал "Динамо" на Кубке мира в Швеции, почему бы не повторить этот подвиг в полуфинале чемпионата!?

Да на здоровье. Попытка - не пытка. Но ведь в плей-офф играют два матча, и как бы, возможно, не победили (чем черт не шутит?) армейцы дома, в гостях "апельсинов" им отгрузят бочку. И тогда вероятно снова - "бронза", как успел уже пошутить кто-то из болельщиков: "на памятник".

Что касается непосредственно игры "СКА-Нефтяника", то никакие побитые клубные рекорды и победы с гигантским счетом над большинством команд "Восточной" зоны не завуалируют то, что видно невооруженным глазом - несыгранность (объективно) и психологическую неустойчивость в наиболее важных матчах (субъективно, но традиционно).

И выход у "нефтяного" руководства только один (он же вход): выкидывать после сезона новые пачки денег в топку безудержной селекции, вот только возможно, что проводить эту селекцию будут уже новые менеджеры. В этой ситуации по человечески жаль лишь президента клуба Анатолия МАКАРОВА, по заявлениям некоторых авторитетных специалистов, всего за несколько лет сделавшего много полезного для хабаровского ХСМ.

С "Амуром" все намного проще. Главный спонсор - компания "Русский уголь" пришла в Хабаровский край всерьез и надолго. И первый блин комом не станет серьезным поводом для посыпания головы пеплом. Уже появилась анонимная информации о том, что руководство клуба считает этот сезон потерянным для выхода в суперлигу и смотрит уже в сезон следующий. Вот только местные болельщики об этом пока не знают.

Даже несмотря на то, что впереди третья дозаявочная компания в высшей лиге, несмотря на то, что "Русский уголь" к тому же является спонсором Федерации арбитров, шансы на выход в суперлигу у "Амура" становятся все призрачней. Дело даже не в том, что в последних (во многом решающих) домашних матчах с "Трактором" и "Спутником" хабаровчане взяли лишь шесть очков из двенадцати и уже не догонят лидера.

Дело в том, что нынешняя команда слабее прошлогодней. Слабее не по функциональной подготовке (и то еще вопрос): еще в самом начале сезона несколько специалистов разом отметили, что "Амур" стал играть в более агрессивный, атлетичный хоккей. Слабость "Амура" в тактическом неразнообразии (объективно) и качественном составе хоккеистов (тоже объективно). Недаром уже три раза на протяжении сезона главный тренер Андрей СИДОРЕНКО откровенно говорил: "Не хватает лидеров". А потому рассчитывать, что, стартовав в плей-офф с третьего или четвертого места, нынешний "Амур" вдруг откуда ни возьмись покажет чудеса неуступчивости в матчах с лидерами "Западной" зоны, не приходится. Чудеса случаются очень редко.

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