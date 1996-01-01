"Кольца" на льду

В воскресенье 22 января на льду Амурского залива стартует открытый чемпионат Владивостока по ледовым трековым автогонкам на призы главы администрации.

Организаторами соревнований выступили городской спорткомитет и администрация Владивостока. Кроме гонщиков из приморских городов и поселков, ожидается приезд лучших кольцевиков из Амурской области, Хабаровска и Якутии. Победителю будут вручены ключи от машины.