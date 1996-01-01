"Луч" обыграл участника Кубка УЕФА

Вчера "Луч-Энергия" завершил сбор на Кипре и вернулся в Москву. Очередной сбор желто-синих также пройдет на острове Афродиты с 22 января по 8 февраля, правда, на этот раз местом дислокации станет не Аянапа, а Ларнака.

По данным "Спорт-Экспресс", в рамках третьего сбора "Луч", к которому должен присоединиться выступавший в прошлом году за "Кубань" болгарский защитник Ивайло ПЕТКОВ, проведет 4 контрольные встречи, в том числе с румынской "Стяуа" и чешской "Сигмой".

На первом кипрском сборе "Луч" провел три встречи. Сначала подопечные Сергея ПАВЛОВА разгромили местную "Саламину" 4:1 (МОВСЕСЬЯН, АРХИПОВ, АСТАФЬЕВ, НИКОЛАЕВ). Во вторник желто-синие провели сразу два спарринга. Первый состав переиграл участника Кубка УЕФА болгарский "Литекс" 2:1 (Р.АДЖИНДЖАЛ, ИВАНОВ, КАЗАКОВ не реализовал пенальти), а второй состав - молодежную команду шотландского "Ливингстона" 4:1 (ОЛИВЕЙРА - 2, ЦИКЛАУРИ, ГАЦКАН). Во втором за "Луч" играл 20-летний защитник Наиль МИНИБАЕВ из "Сатурна".