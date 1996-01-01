В Хабаровске состоялся чемпионат России по панкратиону

Борьбе все возрасты покорны - так, наверное, можно перефразировать известное высказывание. Но на прошедшем в Хабаровске 17 декабря чемпионате России по панкратиону (боям без правил) это было доказано на деле, кровью.

На ринге СЗК "Платинум Арена" встретились два бойца: сахалинец Андрей МИРОШНИКОВ (28 лет) и Василий БЫКОВ (47 лет). Молодость и напор - против зрелости и опыта. Схватка получилась одной из самых зрелищных, победила молодость. Бой был остановлен судьей из-за полученной бойцом травмы. Проигравший Быков не расстраивается и объясняет свой проигрыш отсутствием тренировок в последнее время. Когда-то он был чемпионом города по рукопашному бою. Теперь намерен попробовать себя и в панкратионе.

По мнению большинства россиян, "бои без правил" являются чем-то варварским: потные мужики мордуют друг друга почем зря, да еще и без правил. Не спорт, одним словом. На самом деле это не так: разумеется, правила в панкратионе все-таки есть. Нельзя кусаться, царапаться и выдавливать глаза. Все остальное допускается. Побеждает, как правило, не обязательно тот, кто сильней физически. Очень важен бойцовский дух, постоянная тренированность тела, готовность стоять до конца и жажда победы. Не менее важен еще ...интеллект. Это тот случай, когда равно важны и ум, и сила. Не верите?

Знаменитый математик Пифагор, кстати, двукратный чемпион Греции по панкратиону. Трудно, конечно сказать, занимался он математикой между тренировками, или, устав от формул, шел "панкратионить", но пример нагляден.

Чем еще удивил этот праздники силы и мужества? Неожиданно для болельщиков в первом же бою проиграл Владимир ЮШКО - чемпион Беларуси. На мой взгляд, самый интеллигентный и вежливый из всех рукопашников. Утешать может только одно - проиграл он чемпиону, - Сергею ИГНАТЬЕВУ.

Последний удивил всех. В своей весовой категории до 84 кг Сергей играючи справился с Юшко, показав, что борьбой в партере владеет виртуозно, но закончил поединок все-таки с использованием ударной техники. Ну и победил в финальном бою "Чемпиона мира по боям без правил" Андрея РУДАКОВА. Сам Сергей родом из Красноярска, но выступает за Комсомольск-на-Амуре.

В финале весовой категории до 74 кг встретились два хабаровчанина: Антон ПИЛИПЕЙКО и Гаджи ЗАЙПУЛАЕВ. 20-летний Гаджи одержал победу красивым ударом.

А в тяжелой весовой категории, свыше 93 кг, встретились именитый Айял СЛОБОДЧИКОВ из Якутии и менее известный Евгений ЛОТИН из Южно-Сахалинска. Верх одержал сахалинский спортсмен.