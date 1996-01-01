"Луч-Энергия" просматривает вратаря сборной Молдавии

Владивостокский "Луч-Энергия" первый зарубежный сбор проводит в Аянапе (Кипр). На кипрском сборе новичок премьер-лиги проведет три контрольных матча: 10 января и два - 17-го, сообщил "ЗР" корреспондент "Авторадио" Юрий ЛЮБЫХ.

Под руководством Сергея ПАВЛОВА занимаются 34 футболиста, в том числе 21 игрок из прошлогоднего состава. Это вратари ГЕРУС, КОРОЛЕВ, ТУМИЛОВИЧ; защитники ЧЕРКЕС, ЛОБОВ, КАЗАКОВ, ДАВЫДОВ, ШЕШУКОВ, РЕКУДАНОВ; полузащитники КУЗНЕЦОВ, Беслан АДЖИНДЖАЛ, РЕЗНИКОВ, АРХИПОВ, БЕКЕТОВ, ИВАНОВ, ОЛИВЕЙРА, нападающие АСТАФЬЕВ, ТИХОНОВЕЦКИЙ, ЦИКЛАУРИ и ПЕТУХОВ. Скорее всего, "Луч-Энергия" откажется от услуг СУРОДИНА, ОТЮЦКОГО (оба уже тренируются в Астрахани с местным "Волгарем-Газпром) и ГОРДИЮКА.

На сборе в Аянапе также уже подписавший контракт с клубом Д. СМИРНОВ ("Химки"), а также 12 потенциальных новичков: вратарь сборной Молдавии ХМАРУК, защитники ЛОЗИНСКИЙ ("Закарпатье"), РОМАНОВ ("Зенит-2"), КРЫСТЕВ ("Нафтекс" Болгария), полузащитники ГАЦКАН ("Спартак" Чб), ЦАПЛИН ("Сокол"), МАКАРОВ ("Зенит-2"), Руслан АДЖИНДЖАЛ ("Терек"), нападающие МОВСЕСЬЯН, НИКОЛАЕВ (оба - "Москва"), ОСПЕШИНСКИЙ ("Химки") и АРИСТАРХОВ ("Анжи").

27-летний Хмарук ранее уже выступал в России - в новороссийском "Черноморце" и петербургском "Динамо". В прошлом сезоне он был признан лучшим вратарем в Болгарии, однако осенью из-за конфликта с наставником софийского ЦСКА Миодрагом ЙЕШИЧЕМ был отправлен в запас и выставлен на трансфер. 26-летний защитник сборной Болгарии Крыстев в прошлое межсезонье просматривался "Аланией", но не подошел осетинскому клубу.