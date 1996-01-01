www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.35 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Луч-Энергия" просматривает вратаря сборной Молдавии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владивостокский "Луч-Энергия" первый зарубежный сбор проводит в Аянапе (Кипр). На кипрском сборе новичок премьер-лиги проведет три контрольных матча: 10 января и два - 17-го, сообщил "ЗР" корреспондент "Авторадио" Юрий ЛЮБЫХ.

Под руководством Сергея ПАВЛОВА занимаются 34 футболиста, в том числе 21 игрок из прошлогоднего состава. Это вратари ГЕРУС, КОРОЛЕВ, ТУМИЛОВИЧ; защитники ЧЕРКЕС, ЛОБОВ, КАЗАКОВ, ДАВЫДОВ, ШЕШУКОВ, РЕКУДАНОВ; полузащитники КУЗНЕЦОВ, Беслан АДЖИНДЖАЛ, РЕЗНИКОВ, АРХИПОВ, БЕКЕТОВ, ИВАНОВ, ОЛИВЕЙРА, нападающие АСТАФЬЕВ, ТИХОНОВЕЦКИЙ, ЦИКЛАУРИ и ПЕТУХОВ. Скорее всего, "Луч-Энергия" откажется от услуг СУРОДИНА, ОТЮЦКОГО (оба уже тренируются в Астрахани с местным "Волгарем-Газпром) и ГОРДИЮКА.

На сборе в Аянапе также уже подписавший контракт с клубом Д. СМИРНОВ ("Химки"), а также 12 потенциальных новичков: вратарь сборной Молдавии ХМАРУК, защитники ЛОЗИНСКИЙ ("Закарпатье"), РОМАНОВ ("Зенит-2"), КРЫСТЕВ ("Нафтекс" Болгария), полузащитники ГАЦКАН ("Спартак" Чб), ЦАПЛИН ("Сокол"), МАКАРОВ ("Зенит-2"), Руслан АДЖИНДЖАЛ ("Терек"), нападающие МОВСЕСЬЯН, НИКОЛАЕВ (оба - "Москва"), ОСПЕШИНСКИЙ ("Химки") и АРИСТАРХОВ ("Анжи").

27-летний Хмарук ранее уже выступал в России - в новороссийском "Черноморце" и петербургском "Динамо". В прошлом сезоне он был признан лучшим вратарем в Болгарии, однако осенью из-за конфликта с наставником софийского ЦСКА Миодрагом ЙЕШИЧЕМ был отправлен в запас и выставлен на трансфер. 26-летний защитник сборной Болгарии Крыстев в прошлое межсезонье просматривался "Аланией", но не подошел осетинскому клубу.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru