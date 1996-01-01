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71 "хвост" в зачет
В субботу 10 декабря на льду Амурского залива, в районе ст. Океанская прошел чемпионат Владивостока по подледному лову среди любителей. Организаторами выступили Федерация рыболовного спорта Приморья и городской спорткомитет.
В соревнованиях приняли участие более 80 рыбаков. Правила были очень простыми: за два часа надо было поймать больше всех рыбы, а при количественном равенстве победитель определялся "на вес".
Эти соревнования имели целый ряд существенных отличий от тех, что проходили в последние годы. Так, впервые был отменен "поощрительный приз" для неудачников (его роль всегда выполнял ящик 40-градусного алкогольного напитка). Более того, перед стартом был проведен "допинг-контроль" и одного из зарегистрированных участников отправили восвояси за непотребный вид.
Был привлечен десяток спонсоров. В результате призовой пакет потянул более чем на 1000 долларов. Кроме призов для победителей был целый ряд поощрительных призов, а в конце проведена лотерея, где победитель выиграл 24-килограммовый ящик... свежемороженой кеты! Не осталась в стороне городская администрация. Председатель городского спорткомитета Олег ГУМЕНЮК вручил рыбакам памятные книги, выпущенные к 145-летию Владивостока.
К слову, самым старейшим участником стал Владимир КАРУК, которому в этом году исполняется 82 года!
Победителем соревнований стал Иван КОЛЕСНИК. Он поймал 71 корюшку и стал обладателем главного приза от магазина "Олимп" - сертификата на семь тысяч рублей. Что интересно, Иван работает продавцом-консультантом в... "Олимпе"!
Следующие соревнования ожидаются в январе. Рыбакам-любителям дается шанс попытать счастье в ловле на "самодур".
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