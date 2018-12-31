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Экс-мэр Владивостока поздравил всех с Новым годом
"Для меня он будет уже третьим, который я встречаю в стенах СИЗО..."
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в своем очередном после в социальных сетях, поздравил горожан с Новым годом:
Дорогие друзья! На пороге Новый 2019 год. Для меня он будет уже третьим, который я встречаю в стенах СИЗО без своей большой и дружной семьи и друзей. Поэтому в первую очередь хочу вам пожелать, чтобы все близкие и дорогие вам люди были всегда рядом. Пусть новый год станет для вас счастливым и принесёт много приятных событий. Верьте в себя и в волшебную силу добра) Семейного вам благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Искренне хочу и желаю, чтобы для Владивостока и Приморья Новый 2019 год стал годом перемен к лучшему, повышения уровня жизни и благополучия! Скучаю! Мысленно с вами! Весёлых вам Новогодних праздников!»
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Советский атеист16:06, 31.12.2018#
"Люди вооруженные, грубые, жестокiе, грабятъ трудолюбивыхъ, безобидныхъ оседлыхъ людей. Иногда грабятъ набегами — ограбятъ и уйдутъ — иногда поселяются среди трудящихся и устраиваютъ постоянный грабежъ, т. -е. отнимаютъ часть ихъ труда и пользуются имъ, ограждая себя оружiемъ. Для более широкаго распространенiя своего грабежа и упроченiя его, они угрозами, а главное подкупомъ, а то и темъ и другимъ вместе, изъ ограбляемыхъ подбираютъ себе помощниковъ въ ограбленiи". Из личный высказываний Льва Толстого.
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желаем тебе что он стал у тебя там 33