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Экс-мэр Владивостока поздравил всех с Новым годом

31 Декабря 2018, 15:08 | Владивосток

"Для меня он будет уже третьим, который я встречаю в стенах СИЗО..."

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в своем очередном после в социальных сетях, поздравил горожан с Новым годом:
 

Дорогие друзья! На пороге Новый 2019 год. Для меня он будет уже третьим, который я встречаю в стенах СИЗО без своей большой и дружной семьи и друзей. Поэтому в первую очередь хочу вам пожелать, чтобы все близкие и дорогие вам люди были всегда рядом. Пусть новый год станет для вас счастливым и принесёт много приятных событий. Верьте в себя и в волшебную силу добра) Семейного вам благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Искренне хочу и желаю, чтобы для Владивостока и Приморья Новый 2019 год стал годом перемен к лучшему, повышения уровня жизни и благополучия! Скучаю! Мысленно с вами! Весёлых вам Новогодних праздников!»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: новый год  Пушкарёв  СИЗО  соцсеть  владивосток 



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Комментарии

  • Сѓ 15:47, 31.12.2018#

    желаем тебе что он стал у тебя там 33

  • Сѓ 15:47, 31.12.2018#

    желаем тебе что он стал у тебя там 33

  • Сѓ 15:47, 31.12.2018#

    желаем тебе что он стал у тебя там 33

  • Сѓ 15:47, 31.12.2018#

    желаем тебе что он стал у тебя там 33

  • Советский атеист16:06, 31.12.2018#

    "Люди вооруженные, грубые, жестокiе, грабятъ трудолюбивыхъ, безобидныхъ оседлыхъ людей. Иногда грабятъ набегами — ограбятъ и уйдутъ — иногда поселяются среди трудящихся и устраиваютъ постоянный грабежъ, т. -е. отнимаютъ часть ихъ труда и пользуются имъ, ограждая себя оружiемъ. Для более широкаго распространенiя своего грабежа и упроченiя его, они угрозами, а главное подкупомъ, а то и темъ и другимъ вместе, изъ ограбляемыхъ подбираютъ себе помощниковъ въ ограбленiи". Из личный высказываний Льва Толстого.

  • Иванов Сергей Парфирьевич16:07, 31.12.2018#

    ПИСя, в феврале наступает Год свиньи, тебя выпустят, ты дохрюкался.

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