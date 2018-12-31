Экс-мэр Владивостока поздравил всех с Новым годом

"Для меня он будет уже третьим, который я встречаю в стенах СИЗО..."

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв в своем очередном после в социальных сетях, поздравил горожан с Новым годом:



Дорогие друзья! На пороге Новый 2019 год. Для меня он будет уже третьим, который я встречаю в стенах СИЗО без своей большой и дружной семьи и друзей. Поэтому в первую очередь хочу вам пожелать, чтобы все близкие и дорогие вам люди были всегда рядом. Пусть новый год станет для вас счастливым и принесёт много приятных событий. Верьте в себя и в волшебную силу добра) Семейного вам благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Искренне хочу и желаю, чтобы для Владивостока и Приморья Новый 2019 год стал годом перемен к лучшему, повышения уровня жизни и благополучия! Скучаю! Мысленно с вами! Весёлых вам Новогодних праздников!»