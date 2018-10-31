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Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко

31 Октября 2018, 17:37 | Владивосток

«Ставки уже слишком высоки»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он высказал свое мнение о первом месяце работы врио губернатора Олега Кожемяко:

«Глядя на то, как решительно взялся за работу Олег Николаевич Кожемяко, кажется, что у приморцев появилась надежда на изменения к лучшему.

Олег Николаевич родом из Черниговки, здесь его родной дом, и хочется верить, что весь свой опыт: и хозяйственный, и политический - он применит во благо и процветание Приморья.

Момент, когда Кожемяко дал понять руководителям муниципалитетов края, что он будет общаться с ними напрямую - показательный. По-моему, это один из самых эффективных методов взаимодействия с градоначальниками. А для глав это своеобразная проверка. Я, в своё время, о такой форме работы мог только мечтать.

Исполняющий обязанности направил свои усилия в первую очередь на самые болевые и застарелые проблемы края, начиная с обманутых дольщиков и детей войны, заканчивая устранением последствий наводнений и тайфунов, решением вопроса по городским землям Владивостока и так далее… Эти вопросы лежат на поверхности, и по тому, как они решаются, населению будет легко увидеть отсутствие прогресса или положительную динамику.

А КПД просто обязан быть. Ведь ставки уже слишком высоки, и ни у Олега Николаевича, ни тем более у приморцев больше нет прав на ошибку. Жизнь целого региона на кону. Всё и так слишком затянулось».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: мэр  врио  обвинение  адвокат  иск  Пушкарёв  губернатор  защита  прокурор 



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