Google и "Союзмультфильм" представляют: онлайн-чтения "От мала до велика"

Сегодня компания Google при поддержке киностудии анимационных фильмов «Союзмультфильм» и Билайн объявляет о старте проекта «От мала до велика». Литературный марафон пройдет 10 декабря 2018 года и будет посвящен новому прочтению сказок, знакомых каждому с детства. Чтобы воссоздать особый сказочный мир для зрителей, организаторы впервые используют технологию 3D-рисования в виртуальной реальности Google Tilt Brush.

«Сказки — неотъемлемая часть русской культуры, в полной мере передающая самобытность нашей страны. Неслучайно именно эти произведения вдохновляли режиссеров и мультипликаторов «Союзмультфильма» на создание целой череды великолепных полнометражных анимационных фильмов. Именно они сейчас входят в «золотой фонд» мировой анимации. Совместный проект с Google позволит при помощи современных технологий и работы творческой группы Киностудии по-новому взглянуть на русскую сказку и переосмыслить ее богатство», — рассказала Юлиана Слащева, председатель правления «Союзмультфильма».

В проекте примут участие известные люди и обычные интернет-пользователи. Более 300 человек со всей России прочитают около 70 народных и авторских сказок, отобранных командой проекта — от знаменитых произведений А.С. Пушкина до «Курочки Рябы». Чтобы стать участником, нужно зайти на сайт skazki.withgoogle.com, прочитать один из предложенных отрывков или свою любимую сказку на камеру и загрузить получившееся видео через простую онлайн-форму. Прием заявок продлится до 25 ноября включительно. Отбирать чтецов будет команда главного режиссера Наталии Анастасьевой, которая уже четвертый год подряд работает над онлайн-чтениями вместе с Google. Куратор проекта — Фекла Толстая.

Чтения пройдут на площадках в 6 крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Екатеринбурге и Владивостоке. Трансляция онлайн-чтений будет доступна в прямом эфире на YouTube.

«Для Google это уже четвертые онлайн-чтения после “Каренина. Живое издание”, “Чехов жив” и “Мастер и Маргарита. Я там был”. В этот раз мы решили предложить участникам и пользователям отойти от принципа чтения произведений одного автора и обратиться к многообразию народных и авторских сказок. Именно они объединяют всех жителей нашей страны, вне зависимости от возраста, профессии или образа жизни. Мы редко обращаемся к сказкам во взрослом возрасте, а зря. “Каша из топора” могла бы служить отличным гидом для переговоров, а “По щучьему веленью” — пособием по медитации. В этом году мы планируем найти новые смыслы в старых сказках и впервые используем технологию Google Tilt Brush, чтобы показать знаменитые сюжеты в новой интерпретации», — прокомментировала Юлия Соловьева, Директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA.

Google Tilt Brush — технология 3D-рисования в виртуальной реальности. С ее помощью любой художник может создавать иллюстрации в трехмерном пространстве — от абстракций до дизайна интерьера, от анимационных персонажей до космических галактик. Благодаря Tilt Brush и творческой группе проекта сказочные персонажи, волшебные предметы, целые миры оживут на глазах зрителей. Интеграцией визуального ряда займется команда под руководством знаменитого российского режиссёра-аниматора, художника, продюсера Михаила Алдашина и кинокритика, старшего научного сотрудника Государственного центрального музея кино, куратора культурных проектов киностудии «Союзмультфильм», члена Союза кинематографистов РФ и ИКОМ и правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Павла Шведова.

Осуществить все задуманное организаторам поможет качественная связь между участниками проекта и зрителями со всей России. В этом году технологическим партнером проекта стала компания «Билайн».

«Мы рады стать частью большого и доброго проекта “От мала до велика”. Сказки — это большое культурное наследие. Это связующая нить между поколениями, мудрость, которая передается от родителей детям, от бабушек и дедушек — внукам. С помощью мобильной связи люди могут поддерживать общение, позвонив по телефону или видео-связи, отправив сообщение или фото в любое время. Все это стирает границы и расстояния между близкими. В рамках проекта Билайн будет использовать свою технологическую экспертизу, чтобы жители разных уголков страны смогли собраться всей семьей и по-новому взглянуть на знаменитые сюжеты», — говорит Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом».

Генеральный информационный партнер Google-чтений: портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» под кураторством Министерства культуры РФ. Информационные партнеры: радиостанция Love Radio и сайт KP.RU. Более подробная информация о проекте и об участии в кастинге на сайте skazki.withgoogle.com, а также в официальных сетях Google Россия (ВК, TW, OK). Хештеги — #GoogleЧтения, #СказкиПоНовому и #ОтМалаДоВелика.

Alphabet Inc:

Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. С тех пор компания выросла, и теперь в ней работает более 50 тысяч человек по всему миру. Она предлагает пользователям доступ ко множеству популярных платформ и сервисов, таких как Поиск, Карты, Gmail, Android, Chrome и YouTube, а также широкие рекламные возможности. В октябре 2015 Google стала дочерней компанией Alphabet. Узнать больше о миссии Alphabet вы можете по ссылке.

«Союзмультфильм»:

«Союзмультфильм» — советская и российская киностудия мультипликационных фильмов была создана 10 июня 1936 года. За время ее существования было выпущено более 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой, рисованной и др. Многие из них обогатили «золотой фонд» мировой анимационной классики, были отмечены более чем 400 престижными международными и российскими премиями и наградами и стали неотъемлемой частью русской культуры.

«ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd.

VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.