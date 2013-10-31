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Владивосток скатился на 92-е место из ста возможных
Краснодар возглавил традиционный рейтинг из 100 крупнейших городов России по качеству жизни. В первую десятку рейтинга ста крупнейших городов России с наилучшими условиями для жизни также вошли Сургут, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Мурманск, Белгород, Воронеж, Магнитогорск, Уфа и Ростов-на-Дону. Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге лишь 48-е и 19-е места соответственно.
Наш сосед Хабаровск в этом году поднялся с 58-го на 38-е место. Увы, Владивосток стремительно упал в рейтинге с 64-го до 92-го места. Ряд опрошенных ZRPRESS.RU экспертов считают, что злую шутку с приморской столицей сыграл саммит АТЭС, который сделал город более привлекательным для жизни, что, в свою очередь, спровоцировало стремительное подорожание. Прежде всего, это коснулось рынка недвижимости, а значить купить квартиру во Владивостоке стало еще сложнее. Если это кого-то успокоит, то на последнем 100-м месте остался Комсомольск-на-Амуре. В рейтинг впервые попал Уссурийск, который занял 97-е место.
Такие итоги оценки российских городов были представлены на XII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: выстраивая систему», организованном Минрегионом, Минэкономразвития, Минфином, Госдумой и исследовательскими организациями.
При оценке городов учитывались такие факторы, как обеспечение жильем и возможность его приобретения, ситуация с транспортом, уровень преступности, уровень расходов на ЖКХ, покупательская способность и др. На их основе Союз архитекторов России и Институт территориального планирования «Урбаника» вычисляют по особой методике интегральный показатель, позволяющий провести сравнение и оценку качества жизни в очень разных и удаленных друг от друга городах России. При расчетах эксперты использовали официальные данные Росстата, региональную и муниципальную статистику, а также данные научно-исследовательских институтов, консалтинговых и риэлторских компаний.
Впервые интегральный рейтинг ста крупнейших городов был представлен в 2012 году в рамках Юбилейного Х Общероссийского форума стратегов, и теперь его планируется обновлять ежегодно. Полный список можно увидеть на сайте Института территориального планирования «Урбаника».
Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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[задняя ручка22:43, 31.10.2013#
да просто здорово!риэлторов пора обезжиривать!барыги с Зелёнки и прочие спекулянты тянут нас по списку вниз!Экономика края в ауте. Сплошь купи-продайка! В деревнях народ не занимается возделыванием сельхозугодий!Предприимчивые прокуроры в прошлом поскупали лучшие участки. Но сейчас сдают в аренду китам и везут сюда таджиков целыми аулами! Вот она прелесть экономики "Русского капитализма"! Законы против коренного населения. Сначала миллионы литров палёной водяры, затем миллионы доз героина. А сейчас ментоши, что "поднялись" на герыче и нелегалах, "крышах" и вывезенных на помирание в деревню алкоголиках открывают себе бутики , магазины , стоянки. СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ПУНКТАМИ УСЛОВИЯ РЕЙТИНГА!ТАК НАМ И НАДО! Скоро зима, а сколько ещё у нас кривых лестниц, неосвещенных улиц и бегущих по тротуарам и дорогам ручьёв!
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Псевдоним10:04, 01.11.2013#
Барыги, как и все люди, хотят достойно жить. Любой вменяемый человек из двух вариантов (работать на заводе вкалывая с утра до вечара за 15 тыс. или же работать в офисе или на авторынке за 70 тыс. ) выберет второй. Такова жизнь. Каждый в первую очередь думает о себе и своей семье, а потом уже - об экономике, промышленности и т. п.
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[задняя ручка23:32, 31.10.2013#
вы уважаемый научились бы гвозди лить хотя бы. и продавать своими руками созданное намного важней для человека, чем спекуляция автохлама из Страны Восходящего солнца. Это убогая тема. Почему самураи богаты, да потому что импорт у них только сырьевой, а экспорт обвешан мозговыми идеями кои и ценятся в мире. И негоже русскому человеку быть барыгой а-ля азербот. Своими руками мы скоро разучимся вообще что-нибудь путное создавать! Не может так продолжаться бесконечно, придёт кирдык и полный крах!
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Псевдоним08:45, 01.11.2013#
Не согласен. Для конкретного человека (по крайней мере вменяемого) важнее то, что приносит доход ему и его семье, позволяющий есть бутерброды с икрой. В данном случае - это спекуляция. А то, о чем вы говорите, это намного важнее для страны, а не для человека. Да, я монимаю, что работа на заводе у станка более полезна, благородна и значима, нежели работа менеджера автосалона. Но из двух этих вариантов я выбиру тот, где платят больше. Т. к. хочу, чтобы моя семья жила в более комфортных условиях.
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оЛЕЖ00:32, 01.11.2013#
ПРОСТО К ВЛАСТИ ПРИШЛИ совсем не местные люди. Ставленники москвы, передел собственности и на этом страдает социальность . Все что было создано ломается и строиться под себя чтоб что то поиметь. Все уходит на общак федеральности и тут ничего не остается и следовательно уровень жизни падает. Вложили в саммит и теперь БАРЩПИНУ выгребают по полной((((((((. . . . . .
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Псевдоним08:49, 01.11.2013#
Ни у кого не было иллюзий. Те, кто говорил о хорошей жизни, это в основном политики и чинуши. И это был пиар, а не иллюзия. А народ прекрасно понимал, что рая не будет. Многия даже думали, что будет хуже, чем сейчас есть. Т. к. урюки с русского хлынут в город. Многие даже оружием обзаводились, на всякий случай.
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Негорожанка10:39, 01.11.2013#
Как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот называем МЫ свой город ГАДЮШНИКОМ, так он и выглядит. А раз гадюшник , то можно и гадить и можно нечего НЕ ДЕЛАТЬ для улучшения жизни, а зачем, ведь валить отсюда надо. Вот и сидим МЫ тут в ДЕРЬМЕ, и пальцем не пошевелим, что бы что либо исправить. Начните с себя, хотя бы мысор за окна квартир и машин не выбрасывайте, чище будет.
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При чем здесь горожане? Не зависит от нас отсутствие парков и пешеходных зон, пляжей и подходов к морю, строительство стекляшек типа " фрэш-плаза", отсутствие подводов канализации к очистным сооружениям. Или вы, наивные, думаете, что она работает? Бежать отсюда надо, спасать детей. Все правильно. После саммита стало понятно- нет света в конце тоннеля. К сожаление.
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При чем здесь горожане? Не зависит от нас отсутствие парков и пешеходных зон, пляжей и подходов к морю, строительство стекляшек типа " фрэш-плаза", отсутствие подводов канализации к очистным сооружениям. Или вы, наивные, думаете, что она работает? Бежать отсюда надо, спасать детей. Все правильно. После саммита стало понятно- нет света в конце тоннеля. К сожаление.
-
При чем здесь горожане? Не зависит от нас отсутствие парков и пешеходных зон, пляжей и подходов к морю, строительство стекляшек типа " фрэш-плаза", отсутствие подводов канализации к очистным сооружениям. Или вы, наивные, думаете, что она работает? Бежать отсюда надо, спасать детей. Все правильно. После саммита стало понятно- нет света в конце тоннеля. К сожаление.
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