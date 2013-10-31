Владивосток скатился на 92-е место из ста возможных

Краснодар возглавил традиционный рейтинг из 100 крупнейших городов России по качеству жизни. В первую десятку рейтинга ста крупнейших городов России с наилучшими условиями для жизни также вошли Сургут, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Мурманск, Белгород, Воронеж, Магнитогорск, Уфа и Ростов-на-Дону. Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге лишь 48-е и 19-е места соответственно.

Наш сосед Хабаровск в этом году поднялся с 58-го на 38-е место. Увы, Владивосток стремительно упал в рейтинге с 64-го до 92-го места. Ряд опрошенных ZRPRESS.RU экспертов считают, что злую шутку с приморской столицей сыграл саммит АТЭС, который сделал город более привлекательным для жизни, что, в свою очередь, спровоцировало стремительное подорожание. Прежде всего, это коснулось рынка недвижимости, а значить купить квартиру во Владивостоке стало еще сложнее. Если это кого-то успокоит, то на последнем 100-м месте остался Комсомольск-на-Амуре. В рейтинг впервые попал Уссурийск, который занял 97-е место.

Такие итоги оценки российских городов были представлены на XII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: выстраивая систему», организованном Минрегионом, Минэкономразвития, Минфином, Госдумой и исследовательскими организациями.

При оценке городов учитывались такие факторы, как обеспечение жильем и возможность его приобретения, ситуация с транспортом, уровень преступности, уровень расходов на ЖКХ, покупательская способность и др. На их основе Союз архитекторов России и Институт территориального планирования «Урбаника» вычисляют по особой методике интегральный показатель, позволяющий провести сравнение и оценку качества жизни в очень разных и удаленных друг от друга городах России. При расчетах эксперты использовали официальные данные Росстата, региональную и муниципальную статистику, а также данные научно-исследовательских институтов, консалтинговых и риэлторских компаний.

Впервые интегральный рейтинг ста крупнейших городов был представлен в 2012 году в рамках Юбилейного Х Общероссийского форума стратегов, и теперь его планируется обновлять ежегодно. Полный список можно увидеть на сайте Института территориального планирования «Урбаника».

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.