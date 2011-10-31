Во Владивостоке будет открыто почетное консульство ФРГ

Игорь Пушкарёв и Ульрих Бранденбург обсудили возможность открытия во Владивостоке визового центра стран-участниц Евросоюза.

28 октября глава города Владивостока Игорь Пушкарёв провел протокольную встречу с послом Федеративной Республики Германия в Москве Ульрихом Бранденбургом.

Во встрече приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов, советник главы города Владимир Захаров, начальник управления международных отношений и туризма Владимир Сапрыкин и начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко. Немецкую сторону представлял также региональный уполномоченный посольства ФРГ по Дальнему Востоку Михаэль Киндсграб.

Этот визит Ульриха Бранденбурга во Владивосток приурочен к начинающимся 28 октября в столице Приморья Дням Германии. В программе их открытия - представления совместного российско-германского оперного проекта под названием "Фигаро на Дальнем Востоке". Ценители оперного искусства увидят на сцене Приморской краевой филармонии (ул.Светланская, 15) сегодня, а затем 31 октября и 1 ноября оперу Моцарта "Свадьба Фигаро". Помимо этого, научная программа Дней включает совместную конференцию в рамках Года образования, науки и инноваций России и Германии.

Этот проект стартовал два года назад, когда в столице Приморья с большим успехом была представлена еще одна опера Моцарта - "Волшебная флейта". А осенью прошлого года в течение двух недель Владивосток гостеприимно принимал Дни немецкой культуры, которые сегодня получают дополнительный импульс развития.

Участники встречи отметили, что регулярно проводящиеся во Владивостоке мероприятия немецкой культуры и науки традиционно вызывают повышенный интерес у жителей и гостей столицы Приморья и вносят большой вклад в развитие германо-российских гуманитарных связей.

"Одним из приоритетных направлений нашей работы, - подчеркнул Игорь Пушкарёв, - является активизация международных контактов - особенно в преддверии саммита АТЭС-2012. У нашего города - яркая биография, ряд исторических страниц которой написан с участием представителей немецкой диаспоры. Сегодня наш город, в рамках реализации Федерального закона "О развитии Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", разрабатывает и реализует ряд важных проектов инвестиционного, культурного, социального характера - в том числе, и с участием предприятий и организаций из Германии. Однако ближайшее к Владивостоку консульское учреждение ФРГ находится в Новосибирске, и мы надеемся, что оно вскоре будет открыто и у нас".

Со своей стороны, Ульрих Бранденбург отметил, что официальные круги, представители бизнеса, культуры, искусства, спорта ФРГ также готовы придать новый импульс развитию взаимовыгодных контактов с Владивостоком. Этому процессу будет способствовать планируемое в ближайшее время открытие в столице Приморья почетного консульства ФРГ.

В этой связи Игорь Пушкарёв и Ульрих Бранденбург обсудили возможность открытия во Владивостоке визового центра стран-участниц Евросоюза. Это позволило бы значительно облегчить процесс оформления виз для посещения Германии и других стран Европы жителям российского Дальнего Востока.

Этот визит во Владивосток явился для Ульриха Бранденбурга первым, и он проявил большой интерес к ходу подготовки города к саммиту АТЭС-2012, а также дальнейшим перспективам развития столицы Приморья.

Игорь Пушкарёв подчеркнул, что саммит уже дал мощный импульс развитию всей инфраструктуры города, рассчитанной на более чем двукратный рост населения столицы Приморья. Во Владивостоке получает развитие новая для города и весьма перспективная в международном плане нефтегазовая промышленность, планируется также придание Владивостокскому аэропорту уникального для России статуса "Открытого неба", в рамках которого рассматривается возможность организации прямого авиарейса "Владивосток - Франкфурт".