Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке будет открыто почетное консульство ФРГ
Игорь Пушкарёв и Ульрих Бранденбург обсудили возможность открытия во Владивостоке визового центра стран-участниц Евросоюза.
28 октября глава города Владивостока Игорь Пушкарёв провел протокольную встречу с послом Федеративной Республики Германия в Москве Ульрихом Бранденбургом.
Во встрече приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов, советник главы города Владимир Захаров, начальник управления международных отношений и туризма Владимир Сапрыкин и начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко. Немецкую сторону представлял также региональный уполномоченный посольства ФРГ по Дальнему Востоку Михаэль Киндсграб.
Этот визит Ульриха Бранденбурга во Владивосток приурочен к начинающимся 28 октября в столице Приморья Дням Германии. В программе их открытия - представления совместного российско-германского оперного проекта под названием "Фигаро на Дальнем Востоке". Ценители оперного искусства увидят на сцене Приморской краевой филармонии (ул.Светланская, 15) сегодня, а затем 31 октября и 1 ноября оперу Моцарта "Свадьба Фигаро". Помимо этого, научная программа Дней включает совместную конференцию в рамках Года образования, науки и инноваций России и Германии.
Этот проект стартовал два года назад, когда в столице Приморья с большим успехом была представлена еще одна опера Моцарта - "Волшебная флейта". А осенью прошлого года в течение двух недель Владивосток гостеприимно принимал Дни немецкой культуры, которые сегодня получают дополнительный импульс развития.
Участники встречи отметили, что регулярно проводящиеся во Владивостоке мероприятия немецкой культуры и науки традиционно вызывают повышенный интерес у жителей и гостей столицы Приморья и вносят большой вклад в развитие германо-российских гуманитарных связей.
"Одним из приоритетных направлений нашей работы, - подчеркнул Игорь Пушкарёв, - является активизация международных контактов - особенно в преддверии саммита АТЭС-2012. У нашего города - яркая биография, ряд исторических страниц которой написан с участием представителей немецкой диаспоры. Сегодня наш город, в рамках реализации Федерального закона "О развитии Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", разрабатывает и реализует ряд важных проектов инвестиционного, культурного, социального характера - в том числе, и с участием предприятий и организаций из Германии. Однако ближайшее к Владивостоку консульское учреждение ФРГ находится в Новосибирске, и мы надеемся, что оно вскоре будет открыто и у нас".
Со своей стороны, Ульрих Бранденбург отметил, что официальные круги, представители бизнеса, культуры, искусства, спорта ФРГ также готовы придать новый импульс развитию взаимовыгодных контактов с Владивостоком. Этому процессу будет способствовать планируемое в ближайшее время открытие в столице Приморья почетного консульства ФРГ.
В этой связи Игорь Пушкарёв и Ульрих Бранденбург обсудили возможность открытия во Владивостоке визового центра стран-участниц Евросоюза. Это позволило бы значительно облегчить процесс оформления виз для посещения Германии и других стран Европы жителям российского Дальнего Востока.
Этот визит во Владивосток явился для Ульриха Бранденбурга первым, и он проявил большой интерес к ходу подготовки города к саммиту АТЭС-2012, а также дальнейшим перспективам развития столицы Приморья.
Игорь Пушкарёв подчеркнул, что саммит уже дал мощный импульс развитию всей инфраструктуры города, рассчитанной на более чем двукратный рост населения столицы Приморья. Во Владивостоке получает развитие новая для города и весьма перспективная в международном плане нефтегазовая промышленность, планируется также придание Владивостокскому аэропорту уникального для России статуса "Открытого неба", в рамках которого рассматривается возможность организации прямого авиарейса "Владивосток - Франкфурт".
Новости тематики
- Во Владивостоке ответственный за строительство океанариума взят под стражу
- Океанариум в Приморье можно будет запустить не ранее чем через 9-12 месяцев
- Миклушевский пообещал разобраться с нечистотами во Владивостоке
- Год после саммита АТЭС во Владивостоке: Мне уже за 80, и я думала, что не увижу того, что здесь построили
- Владивосток: Год после саммита АТЭС
- Прокуратура Приморья организовала проверку моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный
- Долги "Крокус Интернэшнл" угрожают теплоснабжению ДВФУ, но не студентам и преподавателям
- Карлос Зебаллос: Мы хотим «приблизить» Владивосток к морю...
- До пуска аэроэкспресса во Владивостоке осталось 4 дня
- По 5-звездочным отелям Владивостока можно будет прогуляться
Новости раздела
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха