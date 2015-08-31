В пригороде Владивостока зацвели лотосы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В пригороде Владивостока, на Океанской, вновь зацвели лотосы. Несмотря на варварскую вырубку растений в 2012 году, они сумели восстановиться и, как сообщает корр. газеты «Золотой Рог», снова радуют горожан.





Жители и гости столицы приморья приезжают полюбоваться лотосами самостоятельно и в составе туристических групп.





Напомним, цветет лотосы не долго. На фотосессию с цветами осталось не больше пары недель.





Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: Елена Карева.



