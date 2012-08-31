У школьников Владивостока 1 сентября не будет

Во Владивостоке в этом году в первый класс придёт более пяти тысяч детей, сообщили в управлении образования администрации краевого центра. Уже сейчас число записавшихся первоклашек приближается к пяти тысячам, и запись будет вестись до 5 сентября.

Напомним, в этом году в связи с проведением саммита АТЭС учебный год для школьников Владивостока начнется 17 сентября.

«Золотой Рог».