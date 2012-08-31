Волонтеры Владивостока будут дежурить круглосуточно

Волонтеры в дни саммита АТЭС будут дежурить на улицах Владивостока и в диспетчерской.

Такие меры принимаются, чтобы своевременно оказывать помощь иностранным гостям. Кроме волонтеров из Приморья на саммите будут волонтеры из Москвы, Казани и Сочи. На их содержание выделят порядка 12 млн рублей. Также на базе Единой диспетчерской службы Владивостока – 261-40-00 – в смену будут работать три человека со знанием английского и три со знанием восточных языков.

«Золотой Рог».