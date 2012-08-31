Борис Кубай: Во Владивостоке камней с неба не ожидается. Только дожди

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. Сегодня ходит много слухов по поводу выхода на Приморский край тайфуна TEMBIN.

Чтобы их развеять или подтвердить, публикуем интервью с начальником Примгидромета Борисом Викторовичем Кубаем.

- Борис Викторович, так выйдет тайфун TEMBIN на Приморье или нет?

- Во-первых, на сегодняшний день он уже совсем не тайфун, вчера он потерял этот статус в силу своей немощи. Выйдя на гористый Корейский полуостров, ощутив сопротивление подстилающей поверхности, он быстро стал терять силы. Сегодня его остатки в виде облачных массивов медленно перемещаются над акваторией Японского моря на восток-северо-восток. Быстро уходить ему не позволяет усиливающийся антициклон с центром над южным Сахалином.

- Возможно ли забрасывание облачности на юг Приморья?

- Мы не исключаем, что остаточная облачность будет забрасываться в южную половину края и сопровождаться дождями. А в результате усиления антициклона могут увеличиться барические градиенты, на побережье усилится ветер до 15-20 м/с.

- Приближается саммит АТЭС-2012. Какова ваша личная точка зрения относительно погоды во время саммита?

- Прежде всего, могу с уверенностью заявить, что на дальнем горизонте еще не зародился тайфун, который мог бы хоть как-то угрожать Владивостоку в период 2-9 сентября. Это означает, что катаклизмов ожидать не следует. Согласитесь, это исключительно важно.

А теперь по порядку. Завтра в городе не исключен дождь. Затем, в воскресенье-понедельник - перерыв. Во вторник, 4 сентября, будет проходить довольно активный атмосферный фронт с ливневыми дождями, грозами и шквалистым ветром. 5, 6 и 7 сентября в утренние часы будет свежо, а днем солнечно.

-Вы еще не рассказали о кульминационных днях саммита, 8 и 9 сентября.

- Я надеюсь, что такая же погода сохранится и далее, но чтобы быть точнее, надо подождать несколько дней.

- Борис Викторович, 3 сентября вы улетаете в Москву, не опасаетесь оставлять управление в такой важный период?

- Во-первых, камней с неба не ожидается. Во-вторых, я всегда на связи, а в-третьих, грош мне цена, если без меня моя команда с чем-то не справится.

- Какова цель этой поездки?

- 3 сентября в Росгидромете состоится заседание Научно-технического совета по вопросу моделирования процессов взаимодействия атмосферы и океана. Для Приморского края эта проблема очень актуальна. 4 и 5сентября в городе Обнинске будет проходить Российско-Китайский метеорологический саммит, а я включен в состав российской делегации. 6 сентября я буду на работе.

"Золотой Рог".