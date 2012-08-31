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Авиапассажиров Владивостока опять будут обслуживать в старом терминале аэропорта
ВЛАДИВОСТОК, 31 августа, ZRPRESS. На основании решений организационного комитета по проведению саммита АТЭС в городе Владивосток с 4 по 10 сентября 2012 года обслуживание регулярных рейсов из терминала А международного аэропорта Владивосток переносится в терминал В (старый аэропорт). В связи с этим поезда аэроэкспресс будут следовать до станции Артём-1.
На период перевода обслуживания регулярных рейсов в терминал В, с 4 по 10 сентября, движение автобусов по городскому маршруту № 7 «Центр – Аэропорт – Центр» будет выполняться по временной схеме «Центр – станция Артем-1 – 9-км – Севастопольская – Аэропорт терминал В (старый аэропорт)» и в обратном направлении.
В период с 4 сентября 2012 года по 10 сентября 2012 года движение междугородных автобусов будет осуществляться только на терминал В (старый аэропорт).
«Золотой Рог».
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