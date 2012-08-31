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Южное Приморье теперь не зависит от дождя
В Приморье сданы в эксплуатацию объекты обеспечения водоснабжения из подземных источников Пушкинской депрессии. Теперь южное Приморье будет получать дополнительно 125 тысяч кубометров чистой воды в сутки.
Вода из 46 скважин, глубина которых достигает до 150 метров, пройдя по магистральному трубопроводу через две насосные и одну узловую станцию, а также обработку гипохлоритом и ультрафиолетом, приходит в камеру врезки существующих сетей действующей насосной станции в районе Подгороденки. Длина магистрального трубопровода - более 50 километров, диаметр – 1220 миллиметров.
Реализация проекта повысит качество и стабильность водоснабжения потребителей Владивостока, Артема и Надеждинского района. Сегодня эта часть Приморья обеспечивается водой из водохранилищ, наполняемость которых зависит от атмосферных осадков.
«Золотой Рог».
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