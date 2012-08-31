До отопительного сезона во Владивостоке осталось два месяца

Как сообщили специалисты управления топливно-энергетического комплекса администрации города, к началу сентября готовность Владивостока к новому отопительному составит 80%.

Уже сейчас в учреждениях здравоохранения, образования и культуры идут гидравлические испытания, промывка и опрессовка систем, реконструкция сетей, ремонт котельных. Во многих школах и детских садах отремонтировали кровли и утеплили фасады, что также поможет сохранять тепло зимой. Коммуникации жилых зданий к отопительному сезону готовят управляющие компании, еженедельно отчитываясь в управлении содержания жилфонда.

Прошлый отопительный сезон прошел в штатном режиме. Таким планируется и сезон будущий. Во Владивостоке отопление начнет подаваться в конце октября.

«Золотой Рог».