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До отопительного сезона во Владивостоке осталось два месяца
Как сообщили специалисты управления топливно-энергетического комплекса администрации города, к началу сентября готовность Владивостока к новому отопительному составит 80%.
Уже сейчас в учреждениях здравоохранения, образования и культуры идут гидравлические испытания, промывка и опрессовка систем, реконструкция сетей, ремонт котельных. Во многих школах и детских садах отремонтировали кровли и утеплили фасады, что также поможет сохранять тепло зимой. Коммуникации жилых зданий к отопительному сезону готовят управляющие компании, еженедельно отчитываясь в управлении содержания жилфонда.
Прошлый отопительный сезон прошел в штатном режиме. Таким планируется и сезон будущий. Во Владивостоке отопление начнет подаваться в конце октября.
«Золотой Рог».
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