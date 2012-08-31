Небо над Владивостоком закроют с 6 сентября

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) вводит ограничения использования воздушного пространства во Владивостоке с 6 по 10 сентября из-за делового саммита Азиатского-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС-2012), который пройдет 7 и 8 сентября 2012 года во Владивостоке на острове Русском.

Как говорится в сообщении Росавиации, ограничения будут действовать в воздушном пространстве радиусом 100 км от города Владивостока до высоты 8 км в целях обеспечения воздушного движения и будут распространяться в основном на полеты малой авиации и учебно-тренировочные полеты.

"Данное ограничение не окажет негативного влияния на международные и внутренние регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров и грузов, выполняемые воздушными судами иностранных и российских авиакомпаний, на полеты в целях поисково-спасательного обеспечения, по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера", - считают в Росавиации.

В то же время воздушным судам, перевозящим участников и гостей саммита АТЭС, будет предоставлен приоритет в аэронавигационном обслуживании.

Росавиация отмечает, что имеет достаточный опыт организации аэронавигационного обслуживания подобных крупных международных мероприятий и готова обеспечить безопасность и регулярность полетов воздушных судов в период проведения саммита АТЭС-2012 на высоком мировом уровне.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».