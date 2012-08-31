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480 домов Владивостока обзавелись колористическими паспортами

31 Августа 2012, 01:54 | Владивосток

480 владивостокских домов получили колористические паспорта. Напомним, что для сохранения цветовой гармонии во Владивостоке впервые создаются и нормативно утверждаются так называемые паспорта зданий, в которых отражены как колористические характеристики, так и материалы и технологии, используемые для оформления фасада.

Предпочтительными цветами в облицовке жилых зданий стали цвета натуральных природных материалов - камня, глины, песка, дерева – белый, бежевый, охристый, серый, красно-коричневый. Разбавили строгость насыщенные цвета крыш и балконов. На торцы некоторых зданий нанесены рисунки и целые художественные композиции.

Еще весной здания обследовали на предмет теплопотерь, и теперь утепляют специальными материалами. По словам специалистов, необходимость утепления возникает довольно часто, ведь почти все дома в городе расположены на сопках и продуваются ветрами. А современные технологии помогают сберечь тепло в холодное время года. Во многих домах ремонтируют кровли. Столь масштабный ремонт не проводился во Владивостоке никогда. Его результатом станут почти 1000 обновленных домов. При условии, что все работы проведут правильно, с соблюдением технологии, новые фасады прослужат жителям много лет.

Специалисты администрации Владивостока напоминают, что согласно закону все работы должна принимать служба технадзора, которую обязан нанять заказчик. Если какие-то виды работ выполнены некачественно, подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Однако, учитывая важность работ, глава города Игорь Пушкарёв распорядился, чтобы специалисты управления жилфонда также участвовали в контроле качества, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации города.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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