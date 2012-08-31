Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
480 домов Владивостока обзавелись колористическими паспортами
480 владивостокских домов получили колористические паспорта. Напомним, что для сохранения цветовой гармонии во Владивостоке впервые создаются и нормативно утверждаются так называемые паспорта зданий, в которых отражены как колористические характеристики, так и материалы и технологии, используемые для оформления фасада.
Предпочтительными цветами в облицовке жилых зданий стали цвета натуральных природных материалов - камня, глины, песка, дерева – белый, бежевый, охристый, серый, красно-коричневый. Разбавили строгость насыщенные цвета крыш и балконов. На торцы некоторых зданий нанесены рисунки и целые художественные композиции.
Еще весной здания обследовали на предмет теплопотерь, и теперь утепляют специальными материалами. По словам специалистов, необходимость утепления возникает довольно часто, ведь почти все дома в городе расположены на сопках и продуваются ветрами. А современные технологии помогают сберечь тепло в холодное время года. Во многих домах ремонтируют кровли. Столь масштабный ремонт не проводился во Владивостоке никогда. Его результатом станут почти 1000 обновленных домов. При условии, что все работы проведут правильно, с соблюдением технологии, новые фасады прослужат жителям много лет.
Специалисты администрации Владивостока напоминают, что согласно закону все работы должна принимать служба технадзора, которую обязан нанять заказчик. Если какие-то виды работ выполнены некачественно, подрядчик устраняет недоделки за свой счет. Однако, учитывая важность работ, глава города Игорь Пушкарёв распорядился, чтобы специалисты управления жилфонда также участвовали в контроле качества, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации города.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Собственники зданий во Владивостоке обязаны закрашивать граффити
- Торговых точек в Спортгавани поубавится
- Во Владивостоке появилась улица Майора Филипова
- Во Владивостоке появилось много новых названий для улиц
- Во Владивостоке развернется масштабное строительство
- Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
- Японцы разработают новый облик Владивостока
- Завтра во Владивостоке пройдет морской субботник
- Во Владивостоке хотят пустить грузовые поезда через центр города
- "Бессмертный полк" пройдёт по Владивостоку в День Победы
Новости раздела
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- ННК ежемесячно предотвращает вынос одного железнодорожного вагона отходов в Амурский залив
- Группа компаний ННК поддержала полосатых хищников
- Группа компаний ННК принимает участие во всенародно любимом празднике - Дне тигра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- В Приморье подорожали хлеб, чай, сахар, соль и яйца
- В Приморье посчитали среднемесячную зарплату и сообщили о росте на 11,2%
- Создание единой базы агрегаторов такси отразится на качестве и цене услуги
- "Я за открытые выборы, пусть горожане выберут, кого любят"
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки