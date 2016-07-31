Сегодня во Владивостоке будут ограничены парковка и движение транспорта на ряде улиц

В ближайшее воскресенье, 31 июля, во Владивостоке состоятся традиционные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в этот день будут ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде участков автомобильных дорог.

С 6 часов утра до 23 часов: по улице Батарейной - от ее пересечения с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной.

С 8 часов утра до 14 часов:

- по улице Пограничной - от ее пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Светланской - от ее пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничной;

- по улице Набережной - от ее пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой;

- по улице Тигровой - от ее пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской;

- по Красноармейскому переулку - от его пересечения с улицей Набережной до дома № 9 по улице Набережной;

- по улице 1-й Морской - от ее пересечения с улицей Бестужева до пересечения с улицей Тигровой;

На данный период времени будет организован объезд по улицам Алеутской, Светланской и по Океанскому проспекту.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.