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Сегодня во Владивостоке будут ограничены парковка и движение транспорта на ряде улиц

31 Июля 2016, 15:15 | Владивосток

В ближайшее воскресенье, 31 июля, во Владивостоке состоятся традиционные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота. В целях обеспечения безопасности дорожного движения  в этот день будут ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде участков автомобильных дорог. 

С 6 часов утра до 23 часов: по улице Батарейной - от ее пересечения с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной. 

С 8 часов утра до 14 часов: 

- по улице Пограничной - от ее пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской; 

- по улице Светланской - от ее пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничной; 

-  по улице Набережной - от ее пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой; 

-  по улице Тигровой - от ее пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской; 

- по Красноармейскому переулку - от его пересечения с улицей Набережной до дома № 9 по улице Набережной; 

- по улице 1-й Морской - от ее пересечения с улицей Бестужева до пересечения с улицей Тигровой; 

На данный период времени будет организован объезд по улицам Алеутской, Светланской и по Океанскому проспекту.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: парковка  ВМФ 



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