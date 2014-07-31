Владивостокцев предупреждают: 2 августа – День ВДВ

В предстоящую субботу, 2 августа, во Владивостоке пройдут мероприятия, посвященные Дню воздушно-десантных войск.

В 11 часов начнется митинг и торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов (проспект 100-летия Владивостока, 103, в районе Краевого дома молодежи).

В мероприятиях примут участие представители администрации Владивостока, городского совета ветеранов, общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент», Союза ветеранов Афганистана, Союза десантников России, ветераны боевых действий, родственники и друзья десантников, общественность.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.

Евгений СИДОРОВ, газета «Золотой Рог».