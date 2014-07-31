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На Спортивной набережной Владивостока установлены антивандальные фонари
Два года назад, в преддверии саммита АТЭС, во Владивостоке провели масштабную реконструкцию главной городской набережной в районе Спортивной гавани. Здесь установили красивые фонари со светящимися шарами трехметровой и полутораметровой высоты. Но, к сожалению, маленькие фонари "не прижились", вандалы разбивали их едва ли не каждые выходные.
«После выходных и праздников наше предприятие занималось восстановлением полутораметровых светильников. Плафоны у них приходилось менять практически каждую неделю. Фонари, конечно, красивые, но и для вандалов, видимо, очень привлекательные. Поэтому глава города поручил нам найти альтернативу – такие фонари, которые и украсят вид набережной, но при этой будут крепкими и устойчивыми к повреждениям», - рассказал директор МУП «ВПЭС» Владимир Латышев.
Специалисты МУП «ВПЭС» провели большую работу по поиску приемлемых вариантов, в результате чего выбрали оригинальные фонари-«трубы» из прочного металла с фигурными прорезями, из которых льется разноцветный свет. Эти фонари буквально на днях начали устанавливать на Спортивной набережной в районе СК "Олимпиец" вместо старых шарообразных, которые были разрушены вандалам. Даже днем, когда светильник включен, он смотрится очень стильно и придает набережной особый колорит. Владимир Латышев отметил: в новых фонарях используются энергосберегающие лампы, что позволяет экономить электричество. Кроме того, они светят разными цветами – желтым, оранжевым, зеленым. Это не только придает праздничность набережной, но и выгодно подчеркивает красивую гранитную плитку, которой вымощена прогулочная зона.
«Сейчас в районе СК "Олимпиец" уже установлено 8 новых антивандальных фонарей. Жителям они понравились, мы получили позитивный отклик. Поэтому мы продолжим начатое – до конца лета на Спортивной набережной будет установлено еще порядка 30 таких оригинальных светильников», - поделился директор ВПЭС Владимир Латышев.
По словам самих горожан, новые фонари отлично вписались в архитектуру набережной, кроме того, они дают приятный мягкий свет.
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