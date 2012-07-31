Во Владивостоке приступили к строительству нового детсада

Новый детский сад появится на улице Нейбута, 47б. В нем планируют открыть 13 групп для 288 малышей. Строители уже приступили к подготовительным строительным работам.

Детский сад появится на месте объекта незавершенного строительства. Много лет назад здесь уже начинали возводить дошкольное учреждение, однако строительство было остановлено и, по сути, заброшено. А на прилегающей территории образовалась частная автопарковка.

По распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА объект оформлен в муниципальную собственность, разработана проектно-сметная документация реконструкции - в соответствии с самыми современными нормами, в бюджете предусмотрены необходимые средства по программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2011-2015 годы.

Масштабные строительные работы уже начались. Этот объект станет одним из самых долгожданных в густо населенном районе Владивостока.

«Золотой Рог».