Чистоту во Владивостоке наводят круглосуточно

Ежедневно на улицах города работает порядка 100 единиц спецтехники и более 200 дорожных рабочих. Санитарная уборка городских территорий проводится в круглосуточном режиме. На очистке проезжей части, тротуаров, лестниц, остановочных карманов и склонов во всех районах города трудятся бригады рабочих и спецтехника.

Механизированная очистка проводится в комплексе: участок дороги очищают подметально-уборочной техникой, прибивая пыль и крупный мусор к обочине дороги, проходит пылесос, собирая грязь, а потом идёт поливомоечная машина. Кроме того, улицы Владивостока моют с применением специального шампуня. Как сообщил первый заместитель генерального директора МУПВ «Дороги Владивостока» Михаил Марков, мойка улиц с применением моющего средства проводится исключительно в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта. Кроме того, после нанесения шампуня необходимо выдержать 20 минут и только потом смыть.

«Золотой Рог».