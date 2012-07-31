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Во Владивостоке фонарики заменят фонарями
Горожанам не придется больше ходить с фонариками. Список улиц, где будут установлены или отремонтированы городские фонари, сформирован. Две тысячи новых светильников уличных планируют установить специалисты МУПВ «ВПЭС» в течение 2011 года.
Новые светильники появятся на ул. Ивановской, Сафонова, Авраменко, Верхнепортовой. Реконструкция уличных фонарей пройдет на ул. Добровольского, Сахалинской, Тухачевского, Русской, Героев «Варяга», Мусоргского, Иртышской, Жигура, Шошина и Лейтенанта Шмидта. Сейчас работы ведутся на Борисенко. Специалисты меняют опоры и кабель, закрепляют новые фонари с энергосберегающими лампами. Они ярче обычных, лучше видны в тумане, а главное - позволяют экономить электроэнергию. К концу года во Владивостоке установят 2000 новых светильников.
"Золотой Рог".
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