Пятикурсник ДВФУ представит Россию в Париже

Студент пятого курса специальности «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ Дмитрий Кайсин, одержав победу в российском финале Международного налогового конкурса аудиторской компании Ernst & Young, получил право представлять Россию в сентябре на международном финале в Париже во время 65 ежегодного конгресса Международной налоговой ассоциации (IFA).

Финал проходил в Москве. На конкурсе были представлены реальные бизнес-кейсы, которые командам предлагалось решить за определенное время. Причем решение нужно было презентовать на английском языке.

Пройдя конкурсные испытания лучше всех, Дмитрий получил не только право представлять Россию на международном уровне, но и приглашение на работу от московского офиса Ernst & Young (E&Y). E&Y — это британская аудиторская компания с годовой выручкой более чем $20 млрд и общей численность персонала в 141 тыс. человек. E&Y входит в «большую четверку» крупнейших в мире аудиторских компаний, имеет 695 офисов в 140 странах мира. В одном из них и начнет свою карьеру студент ДВФУ.

Журнал BusinessWeek's присвоил компании Ernst & Young первое место в ежегодном списке «лучших мест, где стоит начать карьеру».