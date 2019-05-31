Экс-мэр Владивостока прокомментировал претензии прокуратуры еще на 3,2 миллиарда рублей

Небезызвестная Евгения Васильева, которой, напомним, было предъявлено обвинение на сопоставимую сумму, отсидела ровно месяц

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв прокомментировал в соцсетях новые претензии Генпрокуратуры, которая выставила против него иск на 3,2 миллиарда рублей. Кроме того, в накануне 1 июня (в этот день исполняется три года со дня его ареста) Игорь Пушкарёв напомнил об откровенных нестыковках в деле, на которые упорно не обращает внимание обвинение и суд.

«Во вторник прочитал в газете, что генеральная прокуратура подготовила иск и собирается взыскать с меня 3,281 млрд рублей. Адвокат пришёл ко мне лишь сегодня в четверг, и я не мог ранее передать своё отношение к этому. Вот сегодня передаю и завтра (в пятницу) вы прочтёте это на моих страницах в социальных сетях.

С первого дня моего ареста (1 июня будет ровно три года) я заявлял и заявляю о своей невиновности (есть даже видео моего первого допроса: https://www.youtube.com/watch?v=BWU-cFVDx-0) и моя позиция не изменилась. Раз уж через пару дней у меня грустный юбилей, то позволю кратно изложить историю. 1 июня 2016 года меня задержали, этапировали (показательно, с вывернутыми руками) в Москву и в Басманном суде арестовали 2 июня 2016 года, предъявив мне обвинение по ст. 204 УК РФ (мол, я совершил «коммерческий подкуп» Лушникова, чтобы он покупал у компании Востокцемент продукцию по завышенным ценам в ущерб МУПу) и по ст. 285 УК РФ (тем самым, я злоупотребил своими полномочиями главы города). Но Лушников с момента назначения директором МУПа (апрель 2012) покупал у Востокцемента продукцию на 11% ниже рыночной стоимости. Экспертиза, проведённая следствием, установила это. Получая стройматериалы, МУП не полностью их оплачивал, увеличив тем самым задолженность перед Востокцементом на 393, 4 млн рублей.

То, есть по версии следствия, я «подкупал» Лушникова, чтобы он покупал продукцию по ценам ниже рыночных, да ещё и не платил за неё - это абсурд! Кроме того, у главы города нет полномочий заключать контракты, устанавливать конкретные цены на продукцию в контактах, оплачивать или нет продукцию, поэтому злоупотребить полномочиями, которых нет - невозможно.

И по прошествии 10 месяцев следствие понимает, что доказать мою вину по предъявленным обвинениям не получится, а срок содержания под стражей по вышеупомянутым статьям - 12 месяцев. Тогда мне предъявляют новое обвинение в том, что я получил взятку от своего родного брата Андрея. Это позволяет держать нас в СИЗО еще полгода. Обвинение очень серьёзное. И в надежде на то, что кто-то из нас сломается и оговорит других, нам продлевают срок нахождения в изоляторе. А чтобы надавить на Лушникова, ему вменяют посредничество во взятке между мной и моим братом. Абсурд! Теперь уже не я Лушникова подкупал, чтобы он покупал продукцию по ценам ниже рыночных (ещё раз отмечу, что данный факт установило само следствие) и не оплачивал её, а теперь ещё и мой брат Андрей, при посредничестве Лушникова, давал мне взятки за то, чтобы МУП получал стройматериалы по цене ниже рынка, не платил за них и создавал убытки Востокцементу. А со мной работали на общественных началах, и город не нёс эти расходы. Также взяткой назвали мои расходы на покупку дома для моего старшего сына и зачисление денег на банковскую карту и на мой избирательный счёт во время выборов в 2013 году. Но все эти деньги задекларированы и нарушение закона не установлено. Однако это не помешало обозвать их взяткой. Даже расходы Бутощебёночного завода на охрану приписали мне во взятку, ведь охранялись, в том числе, дома, где жили наши с братьями семьи, и где жил я.

Из поставленной с 2008 по 2015 годы продукции МУП оплатил 58%. Остальное ему прощено, и он с этого получил прибыль, и налога на прибыль было оплачено 92 млн рублей.

Следствие само признало, что ущерба городу не нанесено ни материального, ни морального. МУП получил прибыль, город бесплатные материалы и отремонтированные дороги, набережные, скверы, придомовые территории и тд. Востокцемент получил убытки около 1,5 млрд рублей. Всё это есть в деле, и все эти документы размещены на моём сайте https://igor-pushkarev.com/ Экспертизы, проведенные по делу, доказывают, что МУП получал продукцию по цене ниже рыночной, продукцию полностью не оплачивал никогда, процент за пользовании кредитом не платил и получил только прибыль от работы с компанией «Востокцемент», а та - убытки.

Что касается предполагаемого предъявления иска, то рассуждать об этом можно будет тогда, когда он будет предъявлен, после изучения исковых требований и доводов. А пока это ничем не обоснованное и ничем не подкреплённое желание взыскать деньги, потому что так хочется».

P.S. Кстати, небезызвестная Евгения Васильева, которой предъявляли обвинение в хищении 3 миллиардов рублей (сопоставимо с новыми претензиями экс-мэру Владивостока), отсидела в колонии общего режима ровно месяц.