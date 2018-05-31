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Возле автовокзала Владивостока запретили парковку автомобилей
Возле Автовокзала Владивостока установили знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей. При этом на участке, где появились знаки 3.27 «Остановка запрещена», предусмотрели возможность для посадки и высадки пассажиров. Здесь установили соответствующие таблички дополнительной информации и разрешили останавливаться не более чем на 5 минут.
«На улице Шуйской в районе автовокзала дорога постоянно запаркована автомобилями, которые стоят здесь не просто часами, а целыми сутками. Это создает большие неудобства для встречающих и провожающих. Им попросту негде остановиться, чтобы высадить или встретить пассажиров дальнего следования», – пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
В мэрии было принято решение об ограничении парковки и стоянки автотранспорта на данном участке дороги. Здесь установили знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» вместе с табличками «Работает эвакуатор».
Администрация приморской столицы просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.
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