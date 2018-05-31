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Владивосток впервые посетит японский парусник "Kaiwo Maru"
Завтра, в пятницу, 1 июня свой первый визит во Владивосток нанесет японский учебный парусник «Kaiwo Maru» класса «Toll ship» - с мачтами высотой свыше 50 метров. В переводе с японского «Kaiwo» означает «Нептун», а «Maru» - это «Море».
«Kaiwo Maru» пришвартуется к причалу владивостокского морского вокзала в 9 часов утра. А в 11 часов утра здесь начнется торжественная церемония встречи японского парусника и яркая концертная программа.
В ходе пребывания во Владивостоке японские практиканты «Кайо Мару» и владивостокские курсанты МГУ им. Невельского на парусном судне «Надежда» проведут совместные учения, обменяются опытом в ходе работы организованного для них морского симпозиума. Запланированы также познавательные экскурсии японских моряков и курсантов по Владивостоку, спортивные мероприятия, в частности, турнир по баскетболу.
Покинет Владивосток «Kaiwo Maru» в воскресенье, 3 июня, в 11 часов утра.
Справка. Четырехмачтовый барк «Kaiwo Maru» является учебным судном для курсантов морских учебных заведений Японии с 1989 года. Его длина 110,7 метров, ширина 13,8 метров, осадка 10,7 метров, крейсерская скорость – 12,9 морских узлов. Парусное «вооружение» судна «Kaiwo Maru» состоит из 36 больших парусов, которые поднимаются и складываются благодаря современной системе автоматики.
Экипаж «Kaiwo Maru» состоит из 58 человек, для курсантов на паруснике предусмотрено 105 мест.
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