Сопка на ул. Карьерной во Владивостоке превращается в Горностаевскую свалку

Район ул. Карьерной во Владивостоке превращается в новый Горностай, то есть в мусорную свалку. Весь склон сопки со стороны ул. Карьерной засыпан мусором, который периодически начинает гореть, усиливая сходство с закрытым полигоном твердых бытовых отходов (ТБО).

Такие свалки будут появляться и в других районах города, потому что до сих пор не урегулирован конфликт между управляющими компаниями и администрацией Владивостока, считают наблюдатели.

— Порой одновременно десятки грузовиков сбрасывают мусор. Сюда свозят и стройматериалы, и старые шины, и бытовые отходы. Склон сопки был когда-то зеленым, а теперь он «украшен» мусором, — рассказывает «ЗР» местный житель. — Периодически возникает огонь. То ли сам мусор уже возгорается, то ли кто-то его поджигает — не знаю. Но в окрестностях дышать невозможно.

Мусоровывозящие компании облюбовали для нелегального сброса мусора территорию между карьером в районе ул. Снеговой и новой дорогой ведущей с Седанки на Патрокл. Благодаря новой трассе можно легко и быстро добраться до этого участка и проехав несколько сотен метров по грунтовке приблизиться к склону сопки и сбросить свой груз.

— Так компании ответственные за вывоз мусора снижают свои расходы, — пояснил один работников ЖКХ, попросивший не указывать его имя. — Раньше ТБО просто вывозились на горностаевскую свалку Владивостока и сбрасывались. Операция простая и дешевая. Сейчас же они должны везти мусор на новый Комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов. Это значительно лучше для экологии, но существенно, в среднем на 36%, дороже. Причем с населения взять дополнительные деньги они не могут, поскольку тарифы утверждаются раз в год и были приняты в конце прошлого 2011 года, а их поставили в известность о сборах Комплекса по утилизации ТБО лишь весной этого, 2012 года. Мэрия заняла жесткую позицию. Глава администрации Игорь Пушкарев заявил, что дополнительные издержки должны взять на себя управляющие компании. Мэр пригрозил заменить их муниципальными мусоровозами. С перспективой создания собственной компании по вывозу отходов. Но управляющие компании, не согласны нести убытки. Вот мусоровозы и скидывают потихоньку мусор куда придется.

Администрация Владивостока сообщила, что только за одну неделю, с 14 по 19 мая, административная комиссия только одного Первомайского района привлекла к ответственности за мусор сразу восемь управляющих компаний. Они понесли наказание по ст. 7.21 закона Приморского края №44-КЗ за несвоевременный вывоз и складирование мусора в неустановленных местах, переполнение контейнеров для бытовых отходов…

Мэрия предупреждает, что согласно ст. 7.21 закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» №44-КЗ от 05.03.2007 нарушение установленных норм и правил в сфере благоустройства влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. рублей, на должностных лиц от 5 до 10 тыс. рублей и на юридические лица от 50 до 80 тыс. рублей.

Однако штрафы в сложившейся конфликтной ситуации малоэффективны, полагает наш собеседник. По его мнению пока проблема с дополнительными расходами за утилизацию ТБО не будет решена цивилизованным путем за столом переговоров, нелегальные свалки мусора будут возникать во все новых местах и продолжат уродовать городской пейзаж в преддверии саммита АТЭС.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».