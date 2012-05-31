Губернатор Приморья проехался по низководному мосту

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ проверил, как ведутся работы на объекте саммита АТЭС - низководном мосту через Амурский залив. На служебном джипе «Toyota Land Cruiser 200» он первым проехал по новому сооружению, длина которого составляет 4 378 метров.

Работы на мосту еще не закончены. В настоящее здесь ведется укладка асфальта. По словам строителей, мост оборудован специальными амортизаторами, которые не дадут большегрузам разбивать дорожное полотно.

Проинспектировав мост, губернатор отправился на инспекцию нового терминала аэропорта Владивосток.

По словам Владимира Миклушевского, все работы по строительству аэропорта также идут по графику. Первого июня будет проведен тестовый рейс. Строители и эксплуатанты обещают перевести рейсы уже до конца июня.

«Золотой Рог».