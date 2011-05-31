В начале июня заработают очистные сооружения Владивостока

Проблемы экологии для города Владивостока, не решаемые десятилетиями, наконец, нашли реальное воплощение благодаря предстоящему форуму АТЭС-2012. Пресс-тур, организованный пресс-службой администрации Приморского края по вновь возводимым объектам, позволил региональным СМИ в этом убедиться.

Проекты включают в себя строительство очистных сооружений, утилизацию старой свалки твердых бытовых отходов и возведение нового полигона по захоронению ТБО с применением технологий сортировки и вторичной переработки отходов. У губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА эти объекты на особом контроле, потому что, цитируем его слова: «Мы строим инфраструктурные объекты, способные улучшить экологическую и санитарную обстановку в городе».

В июне Владивосток получит первые очищенные стоки

Первая остановка нашего пресс-тура и разговор с представителем подрядчика по строительству очистных сооружений состоялись на площадке так называемого Центрального планировочного района, расположенного в районе мусоросжигательного завода на Второй Речке. Казалось, совсем недавно работы здесь только начинались, а теперь перед нами хорошо спланированная территория, на которой завершается благоустройство.

- Все технологическое оборудование на очистном сооружении установлено, завершается подводка электроэнергии, и уже в июне очистные будут запущены в работу, - говорит зам. главного инженера по технологиям ФГУ «Приморский Водоканал» Анатолий САМОРОДОВ. - Производительность очистного комплекса, который будет принимать стоки с Первореченского, части Ленинского и Советского районов, строящегося жилого комплекса Снеговая падь, составит 160 тыс. кубов в сутки.

Первыми районами, которые будут подавать свои стоки на новые очистные сооружения, будут жилые микрорайоны Моргородка и Второй Речки. Далее в течение 3-4 месяцев постепенно на центральные очистные будут переводиться стоки с других микрорайонов. Такой разбег во времени необходим, чтобы нарастить до нужного объема биомассу микроорганизмов, вовлеченных в переработку канализационных стоков.

- Технология глубокой очистки включает в себя механическую очистку стоков, чтобы убрать крупные частицы, затем они поступят в аэротены, где удаляется аммонийный азот и фосфор, образующие самые патогенные соединения, - продолжает рассказывать Анатолий Самородов. - Здесь мы применяем самую передовую технологию так называемого карусельного типа. А далее вода пойдет в блок доочистки, который представляет собой самопромывные фильтры, заполненные кварцевым песком, и затем - на обеззараживание на ультрафиолетовую установку. Через 16 часов мы получим практически питьевую по уровню очистки воду. Столь жесткие требования природоохранного законодательства мы обязаны выполнять, учитывая, что очищенные стоки в последующем должны сбрасываться в водоем.

Анатолий Самородов отметил, что при запуске всех трех комплексов очистных сооружений негативная нагрузка на Амурский залив снизится настолько, что через пять лет заработает естественный механизм самоочистки водоема, подавляемый до сих пор огромным объемом грязных стоков.

Грамотно подобранное современное оборудование не потребует большого персонала. В смену здесь будет работать 5-6 человек, не более.

С завершением работ на очистных Центрального района строители и монтажники постепенно перебираются на Южный и Северный планировочные районы, где также ведутся работы. Так, на южных очистных уже установлено около 40% оборудования.

А впереди у нас другой объект – новый комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов.

И сбор, и переработка

В 2009 году конкурс на строительство полигона ТБО выиграла компания «Востокстройсервис». Компания строит и эксплуатирует полигон, который уже принимает и перерабатывает отходы.

- Окончательный ввод его в эксплуатацию намечен на осень этого года, - объяснил нам зам. генерального директора ООО «Востокстройсервис» Антон БИБИКОВ. – С учетом пуска второй линии переработки комплекс будет способен перерабатывать до 300 тыс. тонн мусора в год.

Комплекс по переработке и утилизации ТБО включает административное здание, производственный цех, где происходит складирование, сортировка и переработка отходов, а также полигон для захоронения неперерабатываемых отходов. В настоящее время готова первая карта полигона, представляющая собой расположенную в широком распадке глубокую, частично забетонированную емкость, как плотиной перегороженную насыпью, ниже которой располагаются очистные для сбора загрязненных стоков. Первая карта полигона захоронения рассчитана на семь лет эксплуатации. По мере необходимости компания будет строить новые карты. Срок эксплуатации нового полигона ТБО рассчитан на 30 лет, но, по словам Антона Бибикова, компания сможет увеличить его до 40 лет.

- Строительство полигона ведется с опережением графика, уже выполнено 80% требуемого объема работ, - говорит Антон Бибиков. – Начата опытно-промышленная эксплуатация сортировочного завода благодаря пуску первой линии сортировки мусора. В сутки она перерабатывает 1,5 тыс. кубометров мусора. К сентябрю будет установлена вторая линия, после чего завод выйдет на проектную мощность - 3-3,5 тыс. куб. м отходов в сутки, или 300 тыс. т в год. Мы трудоустроили поселки Горностай и Рыбачий, проживающие в городе доставляются на работу транспортом предприятия, люди обеспечены питанием.

Технология переработки мусора представляет собой полуавтоматизированную сортировку поступающих отходов с разделением на виды сырья, пригодного для вторичной переработки, крупногабаритный и строительный мусор. Те виды отходов, которые не представляют интереса для вторичной переработки, захораниваются на полигоне. Пригодные для вторичной переработки отходы брикетируются и продаются специализированным компаниям, их во Владивостоке несколько. Из бумаги, например, делается упаковочный гофракартон, из полиэтилена – всевозможная упаковка, пленка и пр.

К полигону ведут две отсыпанные и хорошо укатанные дороги, одна из них со временем будет заасфальтирована, вторая – резервная – останется грунтовой. На въезде на полигон будет установлен весовой контроль, а в целом на предприятии - автоматизированный учет.

Антон Бибиков пообещал, что не будет очередей на сдачу мусора, так как площадь и технические условия завода позволяют ежеминутно принимать до 4-5 машин в зависимости от кубатуры. Прием отходов согласуется с поставляющими компаниями строго по времени, поэтому поступает равномерно. В этом мы смогли убедиться, когда наш автобус задержался на несколько минут при въезде на полигон. За эти несколько минут мимо нас с регулярной периодичностью проехало несколько машин с отходами. При этом, будучи уже непосредственно у завода, мы не наблюдали столпотворения, все работали слаженно и быстро.

Кстати, как пояснил Антон Бибиков, комплекс ТБО работает только с лицензированными перевозчиками отходов, обладающими специализированным транспортом, обученным персоналом и пр. Частные лица тоже могут привозить мусор, но им для этого придется приобрести талон на сдачу соответствующего вида мусора у агентской компании. Стоимость талона зависит от конкретного вида мусора и его объема. В настоящее время бытовой мусор от населения принимается по 12 руб. за кубометр, но комиссия по тарифам уже утвердила новый тариф для населения, с 1 июля он составит 21,08 руб. (без НДС).

Последним объектом нашего пресс-тура стала знаменитая горностаевская свалка, которую после рекультивации не узнать. Покрытая глиняным саркофагом, а затем почвой и выложенная дерном, она местами напоминает зеленую лужайку. Биологическая рекультивация еще не завершена и закончится к середине лета. Несмотря на то, что скрытые процессы гниения будут идти еще не один год, они уже не повлияют на окружающую среду. Анализ прибрежной воды, выполненный по заказу ООО «Востокстройсервис», показал, что загрязняющие вещества со свалки больше не попадают в море.