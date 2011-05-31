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На объекты саммита АТЭС оформляется право собственности
На постановку земельных участков на кадастровый учет, по свидетельству Росреестра, уходит всего день, также в максимально короткие сроки проводится государственная регистрация прав.
По состоянию на сегодня Управлением Росреестра по Приморскому краю проведена государственная регистрация прав в отношении 2721 объектов недвижимого имущества, в том числе 1720 земельных участков, связанных со строительством объектов саммита АТЭС, включая объекты, расположенные на полуострове Де-Фриз Надеждинского района и подпадающие под строительство магистрального газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток. ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Приморскому краю поставлены на государственный кадастровый учет 947 земельных участков, предназначенных для строительства объектов саммита АТЭС на территории г. Владивостока и Надеждинского района, общей площадью около 12 тыс. гектаров.
Управлением осуществляется постоянный контроль за оборотом объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, резервируемых для проектирования и строительства объектов саммита. Так, в целях мониторинга ситуации по государственной регистрации прав, касающейся объектов строительства для саммита АТЭС, газо- и нефтепровода Тайшет-Находка, создана специализированная рабочая группа по сбору и анализу информации, в сфере государственной регистрации прав Деятельность рабочей группы контролируется непосредственно руководителем Управления. В задачи рабочей группы входит дополнительная тщательная проверка документов, предоставляемых на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
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