На объекты саммита АТЭС оформляется право собственности

На постановку земельных участков на кадастровый учет, по свидетельству Росреестра, уходит всего день, также в максимально короткие сроки проводится государственная регистрация прав.

По состоянию на сегодня Управлением Росреестра по Приморскому краю проведена государственная регистрация прав в отношении 2721 объектов недвижимого имущества, в том числе 1720 земельных участков, связанных со строительством объектов саммита АТЭС, включая объекты, расположенные на полуострове Де-Фриз Надеждинского района и подпадающие под строительство магистрального газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток. ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Приморскому краю поставлены на государственный кадастровый учет 947 земельных участков, предназначенных для строительства объектов саммита АТЭС на территории г. Владивостока и Надеждинского района, общей площадью около 12 тыс. гектаров.

Управлением осуществляется постоянный контроль за оборотом объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках, резервируемых для проектирования и строительства объектов саммита. Так, в целях мониторинга ситуации по государственной регистрации прав, касающейся объектов строительства для саммита АТЭС, газо- и нефтепровода Тайшет-Находка, создана специализированная рабочая группа по сбору и анализу информации, в сфере государственной регистрации прав Деятельность рабочей группы контролируется непосредственно руководителем Управления. В задачи рабочей группы входит дополнительная тщательная проверка документов, предоставляемых на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.