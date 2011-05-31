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Место расположения стелы будет принято волевым решением

31 Мая 2011, 01:22 | Владивосток

Проведенное sms-голосование по определению предпочтений жителей Владивостока, где размещать стелу «Город воинской славы», не имеет никакой юридической силы, как бы то ни было обидно принявшим в нем участие 2 758 жителям краевого центра.

Такой же силы не имеют мнения депутатов думы, главы и администрации города, равно как и позиции членов Градостроительного совета и инициативной группы ветеранов, коей приписывается страстное желание видеть стелу в центре Владивостока, а не на мысе Назимова. Это подтвердил в разговоре с корреспондентом «ЗР» заместитель главы администрации, юрист Алексей ЛИТВИНОВ.

Не оговорено ни Уставом города, ни муниципально-правовым актом, ни иным документом, как быть в таких спорных случаях. Письмо инициативной группы – архитектора Валентина АНИКЕЕВА, архиепископа Владивостокского и Приморского ВЕНИАМИНА, председателя морского собрания Геннадия НЕСОВА, депутата Геннадия ТУРМОВА, адмирала ХВАТОВА, нескольких членов Союза писателей с просьбой о поддержке позиции видеть стелу в центре города дипломатично лишь «принято к сведению». Мол, ничего гарантировать не можем.

Sms-голосование показало предпочтение горожан видеть памятник на мысе Назимова. Есть, конечно, сомнение, что горожане вообще знают, где это место. Спроси: «Где бухта Улисс?» - подавляющее большинство еще махнут рукой в правильную сторону, но мыс Назимова на слуху лишь последний год в связи со строительством моста на остров Русский. Вряд ли там был хотя бы каждый сотый горожанин (депутат Александр ПРИХОДЬКО признался, что не был доселе ни разу), чтобы 64-м процентам голосовавших предпочесть это место. Хотя что теперь махать руками, мы объяснили – итоги голосования юридической силы не имеют.

Как дальше быть? По предположению Алексея Литвинова, администрация просто закажет проект привязки типового памятника к конкретному месту – уж на это она имеет право. И стела будет поставлена там, где будет. Можно ли оспорить такой вариант? «Ну, вы же не оспариваете цвет обновленного фасада на конкретном здании», - ответил вице-мэр. По мнению администрации, вопрос о месте размещения стелы «Город воинской славы» слишком политизирован городской думой. А у администрации есть задача развести, разрыхлить, так сказать, памятные места в городе пошире. Считается, что Корабельная набережная перегружена таковыми.

Автор: Ольга Журман
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