Фасады частных домов тоже отремонтируют

Депутаты добавили денег на выполнение краевой целевой программы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР».

Они будут направлены на ремонт домов на гостевом маршруте. Отремонтированы должны быть все здания, которые выходят на него или будут видны с моря. Их около тысячи. Семьсот принадлежат частным лицам, этот факт сильно осложнял работу. Но теперь, благодаря депутатам, строители могут ремонтировать здания, находящиеся в частной собственности. Сначала отреставрируют фасады домов, затем крыши и водосточные трубы. Основная задача реализуемой программы - это обновить здания и придать им достойный внешний вид.