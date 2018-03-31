Потомственный дворянин во Владивостоке рассказал, почему рухнула царская Россия

И даже назвал некоторые фамилии главных виновников этого – таких же дворян

Профессор Кембриджского университета, британский историк Доминик Ливен выступил перед студентами и гостями ДВФУ. Лекция была посвящена участию России в Первой мировой войне и крушению Российской империи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В аудитории царил полный аншлаг. Профессор говорил на русском языке, который знает достаточно хорошо. Иногда гостю хотелось сорваться и сказать на привычном английском, например, вместо журналы – magazines. Аудитория внимательно слушала британского гостя и задавала интересующие вопросы.





Доминик Ливен по происхождению из знатного рода Ливенов, специалист по вопросам сравнительной истории империй. В 1973 году окончил Кембриджский университет, первым в своем выпуске. Позже получил стипендию Кеннеди в Гарварде, а после защиты докторской диссертации стал лектором в Лондонской школе экономики Департамента государственного управления, где он в настоящее время занимает должность профессора российского государственного управления.

Ливен является специалистом по проблемам политической стабильности на периферии Европы в 1860-1939 годах и участию России в наполеоновских войнах.





«Главная трагедия состоит в том, что миллионы русских умерли ни за что» - утверждает профессор, а также считает, что Российская империя прекратила своё существование из-за некоторых политических деятелей, таких как Трубецкой и Извольский.

Важным фактом в глубоких знаниях истории профессора является изучение и возможность доступа к первоисточникам. Тем и отличается в наши дни такой историк от современных.





В прошлом году Доминик Ливен уже посещал Владивосток и выступал с лекцией о Наполеоновских войнах.